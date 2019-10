Ukraïner анонсував вихід книги про невідому Україну для іноземців

Медіапроєкт Ukraїner анонсував вихід англомовної версії книги про експедиції Україною — "Ukraïner. Ukrainian Insider". Книга видана за мотивами першого кола масштабної експедиції Україною, яка тривала з літа 2016 до осені 2018 року й охопила всі історичні регіони — від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії.

До багатьох історій є продовження у qr-коді. Для іноземців ця книга має стати відповіддю на запитання: "Що таке Україна?".

"Кожен з нас стає публічним дипломатом, як тільки зустрічає іноземця, що запитує "Where are you from?". Ми спробували створити книгу, яка б була інструментом в руках кожного українця. У ній зібрані несподівані та незвичайні історії з кожного регіону, показана справжня і жива Україна, яку ми досліджували протягом довгих трьох років", — розповів засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко.

Редактора проєкту розповіла, що в цій книзі зведений перелік назв усіх 16 регіонів і коротке пояснення походження цих назв та географія регіонів.

Аби будь-хто, хто не знає української мови, міг зрозуміти чому Приазов’я і Наддніпрянщина і де на карті України їх знайти; звідки походить назва Поділля, хто такі таври і чому на їх честь названо цілий регіон — Таврію,

– зазначила Євгенія Сапожникова.

"Ukraïner. Ukrainian Insider" вийде друком у "Видавництві Старого Лева". Купуючи цю книгу, ви долучаєтесь до розвитку волонтерського проєкту Ukraїner.

Що таке Ukraїner? Це волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну. До творення проєкту залучено понад 300 волонтерів, а матеріали Ukraїner виходять уже десятьма мовами.

Перше коло експедицій Ukraїner тривало з червня 2016-го до жовтня 2018 року та охопило всі історичні регіони, крім тимчасово окупованих територій. Результатом цих розвідок стали понад 200 виданих історій на сторінках Ukrainer та книжка "Ukraїner. Країна зсередини". Наразі команда Ukraїner продовжує досліджувати традиції та фіксувати сучасну історію України.

Зазначимо, що це англомовна версія книги "Ukraїner. Країна зсередини", що стала найбільш продаваною на IX Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал", а також була серед трьох номінантів на гран-прі "BookForum Best Book Award-2019" та отримала дві додаткові відзнаки.