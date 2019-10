Ukraïner анонсировал выход книги о неизвестной Украине для иностранцев

Медиапроект Ukraïner анонсировал выход англоязычной версии книги об экспедициях по Украине – "Ukraïner. Ukrainian Insider". Книга издана по мотивам первого круга масштабной экспедиции по Украине, которая длилась с лета 2016 года до осени 2018 года и охватила все исторические регионы – от Слобожанщины до Подолья, от Волыни до Таврии.

У многих историй есть продолжение в qr-коде. Для иностранцев эта книга должна стать ответом на вопрос: "Что такое Украина?".

"Каждый из нас становится публичным дипломатом, как только встречает иностранца, который спрашивает "Where are you from?". Мы попытались создать книгу, которая была бы инструментом в руках каждого украинца. В ней собраны неожиданные и необычные истории из каждого региона, показана настоящая и живая Украина, которую мы исследовали в течение долгих трех лет", – рассказал основатель проекта Ukraïner Богдан Логвиненко.

Редактор проекту рассказала, что в этой книге сводный перечень названий всех 16 регионов и краткое объяснение происхождения этих названий и география регионов.

Чтобы любой, кто не знает украинского языка, мог понять почему Приазовье и Приднепровье и где на карте Украины их найти; откуда происходит название Подолье, кто такие тавры и почему в их честь назван целый регион – Таврия,

– отметила Евгения Сапожникова.

"Ukraïner. Ukrainian Insider" выйдет в "Издательстве Старого Льва". Покупая эту книгу, вы приобщаетесь к развитию волонтерского проекта Ukraïner.

Что такое Ukraїner? Это волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину. К созданию проекта привлечено более 300 волонтеров, а материалы Ukraïner выходят уже на десяти языках.

Первый круг экспедиций Ukraïner продолжался с июня 2016-го по октябрь 2018 года и охватил все исторические регионы, кроме временно оккупированных территорий. Результатом этих исследований стали более 200 выданных историй на страницах Ukrainer и книга "Ukraïner. Страна изнутри". Сейчас команда Ukraïnerпродолжает исследовать традиции и фиксировать современную историю Украины.

Отметим, что это англоязычная версия книги "Ukraïner. Страна изнутри", которая стала самой продаваемой на IX Международном фестивале "Книжный Арсенал", а также была среди трех номинантов на Гран-при "BookForum Best Book Award-2019" и получила две дополнительные награды .