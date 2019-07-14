16:59
14 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, 13 липня
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, 13 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      4 причини, чому варто пересісти на електромобіль

      108 Читать новость на русском

      Третій рік поспіль Україна є в топ-10 за темпами розвитку електромобілів. Цей транспорт і за ціною дешевший, і в користуванні кращий. Які ще переваги в користуванні електрокарами і чи пристосовані міста до них – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Невелика вартість

      Ведучий 24 каналу Артем Овдієнко розповів, що заплатив за привезений зі США вживаний електромобіль Fiat 500e 10 тисяч доларів. Звичайна автівка такого рівня коштувала б значно більше.

      Цікаво! Переваги та недоліки електрокару

      "Неймовірні динамічні показники. По-перше, вона дуже швидка. По-друге, вона економічна. Дешевше техобслуговування", – зазначив ведучий.

      Економія в користуванні

      В Україні електромобілі купують через економію в обслуговувані та користуванні. До прикладу, їздити на Fiat 500e Артему Овдієнку вчетверо дешевше, ніж на бензиновому двигуні.

      Це коштує 4 гривень за кіловат. Мені зарядитися 100 гривень коштує. Тобто 100 гривень вистачає десь приблизно на тиждень,
      – розповів Овдієнко.

      Підзарядні станції по всій Україні

      Автівка Артема без підзаряду долає 150 кілометри. Однак у містах з цим проблем немає. По-перше, заряд можна отримати від домашньої розетки. А по-друге, є спеціальні станції, навіть такі, які можуть відносно швидко, за півгодини, підживити електромобіль.

      Важливо! Нові парковки в Україні проектуватимуть з електрозарядками

      Якщо у 2014 році в Україні було 36 зарядок, то зараз на кожен електрокар є сім станцій. Існують навіть додатки, які допомагають шукати. 

      зарядка авто
      В Україні є безліч станцій для зарядки авто

      Нульове розмитнення

      Автівку Артема привезли зі США. Однак доставляють в Україну також з Європи. І умови таких покупок значно приємніші, ніж для транспорту з двигуном. Адже до 2022 року діє закон, який звільняє електромобілі від розмитнення.

      В Україні відмовляється від двигуна і бізнес. На електромобілях працюють служби таксі, кур'єрські служби, навіть приватні лікарні відправляють на виклики лікарів на бездвигунному транспорті. А в деяких містах пустили громадський транспорт – спеціальні автобуси. Ця тенденція зростатиме, адже Україна з роками стає значно пристосованішою до електромобілів.

      blog_ava
      Бійці ЗСУ розгромили позицію бойовиків РФ: відео потужного удару
      сьогодні
      5071
      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Авто Транспорт Екологія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Гривна укрепляется, а цена на газ падает: чего ждать дальше
      сьогодні , 15:00 Гривна укрепляется, а цена на газ падает: чего ждать дальше
      Сергій Фурса 812
      Елітний котедж та озеро у формі серця: яку нерухомість приховує комуніст Симоненко
      сьогодні , 14:00 Елітний котедж та озеро у формі серця: яку нерухомість приховує комуніст Симоненко
      Катерина Козачинська 1203
      Якщо Європа не об'єднається, вона закінчить, як Древня Греція, – Le Figaro
      сьогодні , 09:00 Якщо Європа не об'єднається, вона закінчить, як Древня Греція, – Le Figaro
      Світові Медіа 3118
      Хто може стати прем'єр-міністром України
      13 липня , 23:00 Хто може стати прем'єр-міністром України
      Крістіна Бердинських 4241
      Как в СССР засекречивали теракты
      13 липня , 22:00 Как в СССР засекречивали теракты
      Максим Мирович 2408
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук