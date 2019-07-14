4 причини, чому варто пересісти на електромобіль
Третій рік поспіль Україна є в топ-10 за темпами розвитку електромобілів. Цей транспорт і за ціною дешевший, і в користуванні кращий. Які ще переваги в користуванні електрокарами і чи пристосовані міста до них – читайте у матеріалі 24 каналу.
Невелика вартість
Ведучий 24 каналу Артем Овдієнко розповів, що заплатив за привезений зі США вживаний електромобіль Fiat 500e 10 тисяч доларів. Звичайна автівка такого рівня коштувала б значно більше.
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"Неймовірні динамічні показники. По-перше, вона дуже швидка. По-друге, вона економічна. Дешевше техобслуговування", – зазначив ведучий.
Економія в користуванні
В Україні електромобілі купують через економію в обслуговувані та користуванні. До прикладу, їздити на Fiat 500e Артему Овдієнку вчетверо дешевше, ніж на бензиновому двигуні.
Це коштує 4 гривень за кіловат. Мені зарядитися 100 гривень коштує. Тобто 100 гривень вистачає десь приблизно на тиждень,
– розповів Овдієнко.
Підзарядні станції по всій Україні
Автівка Артема без підзаряду долає 150 кілометри. Однак у містах з цим проблем немає. По-перше, заряд можна отримати від домашньої розетки. А по-друге, є спеціальні станції, навіть такі, які можуть відносно швидко, за півгодини, підживити електромобіль.
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Якщо у 2014 році в Україні було 36 зарядок, то зараз на кожен електрокар є сім станцій. Існують навіть додатки, які допомагають шукати.
В Україні є безліч станцій для зарядки авто
Нульове розмитнення
Автівку Артема привезли зі США. Однак доставляють в Україну також з Європи. І умови таких покупок значно приємніші, ніж для транспорту з двигуном. Адже до 2022 року діє закон, який звільняє електромобілі від розмитнення.
В Україні відмовляється від двигуна і бізнес. На електромобілях працюють служби таксі, кур'єрські служби, навіть приватні лікарні відправляють на виклики лікарів на бездвигунному транспорті. А в деяких містах пустили громадський транспорт – спеціальні автобуси. Ця тенденція зростатиме, адже Україна з роками стає значно пристосованішою до електромобілів.