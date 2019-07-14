4 причини, чому варто пересісти на електромобіль

Третій рік поспіль Україна є в топ-10 за темпами розвитку електромобілів. Цей транспорт і за ціною дешевший, і в користуванні кращий. Які ще переваги в користуванні електрокарами і чи пристосовані міста до них – читайте у матеріалі 24 каналу.

Невелика вартість

Ведучий 24 каналу Артем Овдієнко розповів, що заплатив за привезений зі США вживаний електромобіль Fiat 500e 10 тисяч доларів. Звичайна автівка такого рівня коштувала б значно більше.

Цікаво! Переваги та недоліки електрокару

"Неймовірні динамічні показники. По-перше, вона дуже швидка. По-друге, вона економічна. Дешевше техобслуговування", – зазначив ведучий.

Економія в користуванні

В Україні електромобілі купують через економію в обслуговувані та користуванні. До прикладу, їздити на Fiat 500e Артему Овдієнку вчетверо дешевше, ніж на бензиновому двигуні.

Це коштує 4 гривень за кіловат. Мені зарядитися 100 гривень коштує. Тобто 100 гривень вистачає десь приблизно на тиждень,

– розповів Овдієнко.

Підзарядні станції по всій Україні

Автівка Артема без підзаряду долає 150 кілометри. Однак у містах з цим проблем немає. По-перше, заряд можна отримати від домашньої розетки. А по-друге, є спеціальні станції, навіть такі, які можуть відносно швидко, за півгодини, підживити електромобіль.

Важливо! Нові парковки в Україні проектуватимуть з електрозарядками

Якщо у 2014 році в Україні було 36 зарядок, то зараз на кожен електрокар є сім станцій. Існують навіть додатки, які допомагають шукати.



В Україні є безліч станцій для зарядки авто

Нульове розмитнення

Автівку Артема привезли зі США. Однак доставляють в Україну також з Європи. І умови таких покупок значно приємніші, ніж для транспорту з двигуном. Адже до 2022 року діє закон, який звільняє електромобілі від розмитнення.

В Україні відмовляється від двигуна і бізнес. На електромобілях працюють служби таксі, кур'єрські служби, навіть приватні лікарні відправляють на виклики лікарів на бездвигунному транспорті. А в деяких містах пустили громадський транспорт – спеціальні автобуси. Ця тенденція зростатиме, адже Україна з роками стає значно пристосованішою до електромобілів.