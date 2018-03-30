Lifecell запустив 4G в Україні

Один з трьох найбільших найбільших мобільних операторів України lifecell першим запустив зв'язок 4G в усіх обласних центрах України, за винятком окупованих Донецька і Луганська.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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Окрім обласних центрів зв'язок з'явився також у Сєвєродонецьку та Краматорську.

Як повідомили у компанії, у зв'язку з тим, що зв'язок 4G запущено в діапазоні 2600 МГц, який покриває невеликі площі, зв'язок не покриє всю територію міст, а буде працювати в місцях великого скупчення людей.

Також оператор надав абонентам тиждень безкоштовного користування для проведення тестування.

Нагадаємо, в Україні відбулись два 4G-аукціони. Так, lifecell придбав два лоти сумарно на 30 МГц за 909,25 мільйони гривень, "Київстар" – купив три лоти сумарно на 30 МГц за 916,3 мільйона гривень і "Vodafone-Україна" – два лоти сумарно на 20 МГц за 631 мільйон гривень.