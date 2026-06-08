5 років тюрми та викриття інших топпосадовців: ексголова Верховного Суду Князєв пішов на угоду

У понеділок, 8 червня, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім Головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим. В 2023 році його викрили на одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

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Яке покарання призначили Князєву?

За словами САП, Князєв повністю визнав свою провину, погодився надати викривальні покази на співучасників та отримати реальний строк з конфіскацією майна.

Вирок ексголові Верховного Суду передбачає:

5 років реального позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судових та правоохоронних органах строком на три роки;

конфіскацію квартири та будинку;

конфіскацію понад 200 тисяч доларів США особистих заощаджень;

спецконфіскацію 1 248 700 доларів США, які були предметом неправомірної вигоди.

Крім того, за згодою сторін Князєв спрямує на підтримку ЗСУ через благодійний фонд "Повернись живим" 1 104 600 доларів.

Наголошуємо, що угода про визнання винуватості – це реальний і дієвий механізм досягнення правосуддя. Це не відкуп і не спосіб уникнення відповідальності, як іноді помилково вважає суспільство, а свідомий крок задля прагматичного балансу інтересів держави та правосуддя,

– додали в САП.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) затримало Князєва у 2023 році під час отримання другої частини хабаря, загальна сума якого становила 2,7 мільйона доларів.

За даними слідства, гроші передавали за ухвалення рішення на користь компанії "Ferrexpo AG", підконтрольної олігарху Костянтину Жеваго, у справі щодо купівлі акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Спільниками Князєва, за версією обвинувачення, були нотаріус Горбуров і адвокат Горецький: останній вже уклав угоду про визнання винуватості та отримав вирок за хабар.

Як зазначають у САП, судовий розгляд цієї справи фактично розпочався ще у серпні 2024 року. Однак саме угода з Князєвим ставить крапку в цьому тривалому процесі: топпосадовець офіційно визнав свою провину, винуватість доведено, він отримав реальне покарання.