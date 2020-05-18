6 мільйонів за межею бідності: по кому серйозно вдарить карантин в Україні

У зв'язку з пандемією коронавірусу, Україна опинилася в соціально-економічній кризі. Через це понад 6 мільйонів осіб в Україні можуть були за межею бідності. Найбільший вплив відчують на собі діти.

Рівень бідності, за різними сценаріями, може зрости до 44% або до 51 %. Про це свідчать прогнози впливу COVID-19 на бідність Дитячого фонду ООН від ЮНІСЕФ.

Важливо Кожна третя гривня з бюджету йде на погашення або обслуговування боргу, – Гетманцев

За підрахунками ЮНІСЕФ, погіршення економічної ситуації матиме найбільш руйнівний вплив на багатодітні сім'ї, самотніх батьків із дітьми та родини з дітьми до 3 років.

Вплив на дітей зросте з 33 % до 51 %. Тобто, у скрутному становищі може залишитись кожна друга сім'я з дітьми. Також особливо відчують на собі економічну нестабільність і самотні пенсіонери, яким більше, ніж 65 років.

Увага. На Сумщині зафіксували рекордну кількість безробітних. За два місяці карантину до центру зайнятості звернулися понад 10 тисяч людей.

Яке вирішення проблеми

У ЮНІСЕФ переконані, що саме зараз необхідно швидко реагувати та розробити стратегії для соціального захисту. Там пропонують:

розглянути можливість тимчасової універсальної виплати всім домогосподарствам із дітьми;

розширити чинні програми з підтримки сімей;

збільшити щомісячні виплати допомоги при народженні дитини.

Через обмеження у бюджеті, можливі неминучі проблеми розвитку для всієї країни.

Йдеться про збільшення кількості дітей у інтернатних закладах, еміграцію, проблеми зі здоров'ям та економічним становищем родин. Також у цілому перешкоди до розвитку дитини,

– переконані у ЮНІСЕФ.

Вони також закликали президента та владу вжити заходів, адже міжнародний досвід підтверджує, що поєднання грошових виплат із механізмами соціальних послуг є найбільш успішною системою для захисту населення.