Про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу, передає 24 канал.

До теми У Чорнобаївці ЗСУ знищили командувача 49 армії Росії Рязанцева, – Арестович

За його словами, 200-та окрема мотострілецька бригада під час війни в Україні зазнала значних втрат.

200-та батальйонно-тактична група РФ. Невдала назва... Під час "спецоперації", як кажуть в Росії, з 648 військових загинуло 645. Залишилося лише троє,

– розповів Арестович.

Він додав, що двоє з трьох, які залишилися живими, – поранені.

Брифінг Олексія Арестовича за 25 березня: дивіться відео



До слова, втрати окупанта у війні в Україні перевищили 16 100 осіб. Також росіяни втратили 561 танк, 1625 бойових броньованих машин, 115 літаків та 125 гелікоптерів.