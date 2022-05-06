Йдеться про 33 тонни калій хлориду, ввезеного на територію України незаконними способами. Орієнтовна вартість заарештованого товару – 650 мільйонів гривень.
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В Україні арештовано 33 тонни мінеральних добрив Росії та Білорусі
В Офісі генерального прокурора повідомили, що заарештовані 33 тисячі тонн калій хлориду належать підприємствам, зареєстрованим у Росії та Білорусі. У ході досудового розслідування було виявлено, що їх ввезли на територію України з порушеннями митного законодавства.
У межах розслідування було відкрито кримінальне провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Наразі розглядається питання про конфіскацію арештованого майна на користь доходу України. Зазначається, що досудовим розслідуванням займається Бюро економічної безпеки, слідчі дії тривають.
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