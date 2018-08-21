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Володимир Співаковський

6 самых интересных новых профессий будущего

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Профессии будущего
Профессии будущего / KV.by

Смотрю списки "новых" будущих профессий, которые все перепощивают (давая перечень из 160 или 25).

Но мы составили свой перечень "100". И добавляем в эти списки новые профессии, рождаемые жизнью.

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Смотрим эксклюзив – 6 вакансий будущего. 

1. Компетист

Человек, разбирающийся сразу во многом, который не только видит объемно, но и быстро все делает на хороший конечный результат.

Умеет собирать пазлы из разнокалиберных жизненных и бизнес узлов. При этом во всем разбирается глубоко и профессионально. Такие на вес золота. Зарабатывает много.

2. Фьюжинист

Человек, который ищет и находит где и как можно сочетать несочетаемое. У него сильно развито чувство противоречия, но оно ему не только не мешает, а наоборот, способствует складыванию удачных конструкций как в жизни, так и в бизнесе.

Как говорят в народе, умеет "лепить горбатого к стенке". Про такого говорят: Вот умеет же! Зарабатывает много.

3. Приоретист

Человек, который сходу определяет, что приоритетно, а что второстепенно.

Это умелец по быстрому выбору верных и удачных приоритетов и истинных ценностей. Не заморачивается на мелочах и трэшах. Главный инструмент – умение мгновенно удалять лишнее. Зарабатывает много.

4. Информист

Человек, моментально распознающий смысл информации и умеющий филигранно ее добывать, распознавать, фильтровать, преломлять, отражать, обогащать и применять.

Причем, лаконично и цельно, так, что всем все сразу становится понятно. Зарабатывает много.

5. Селфист

Быстро определяет, как человеку себя подать, чтобы он выигрышно выглядел хоть на самодельной фотографии, хоть перед публикой, хоть в сети, хоть перед кем.

Чтобы в своем стремлении к самореализации и повышению самооценки, клиент не выглядел смешно и карикатурно, а наоборот, умно и элегантно. Ваяет самодостаточных и коммуникабельных людей. Зарабатывает не так много.

6. Исканист

Ищет и быстро находит все, что надо. Мгновенная реакция, смекалка и острый ум. Сильное ассоциативное мышление и нацеленность на конечный результат.

Улавливает смыслы там, где они слабо просматриваются. Видит новые паттерны и знаток лабиринтов. Тренируется в квест-комнатах, становясь там чемпионом по скорости и сообразительности. Зарабатывает не так много. Но как исканист – иногда находит ультра выгодные ягодные места.

Говорят, что все это было и раньше, просто называлось по-другому. Но тут такое дело: новые времена – новые песни.

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Автор: Володимир Співаковський
Теги: Новини України Публікації Поради безробіття Освіта
Джерело: Владимир Спиваковский
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