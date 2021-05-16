Кваліфікаційне оцінювання суддів – це так звана перевірка на профпридатність, яку мають проходити всі служителі Феміди в Україні. Однак не всі, хто провалив таку перевірку з 2016 року, були звільнені з посад. Більшість із них подали заяву про звільнення за власним бажанням або пішли у відставку.

Якби їх звільнили через провал кваліфікаційного оцінювання, вони б позбулись звання судді та гарантій недоторканості. Про "золоті парашути" судової влади, мільйонні втрати з бюджету на виплати суддям та поліцейських хабарників – читайте далі.

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Вихід у відставку судді давав їм право отримати "золоті парашути" у вигляді:

щомісячного довічного грошового утримання;

вихідної допомоги у розмірі 3 місячних суддівських винагород за останньою посадою;

та навіть право на безоплатне медичне обслуговування у державних закладах охорони здоров'я для себе та членів родини.

ВРП всупереч вимогам закону та позиції Великої палати Верховного суду, радо надавала перевагу звільненню суддів у відставку чи за власним бажанням, а не звільненню за результатами кваліфікаційного оцінювання. Хоча мала робити навпаки. Адже право на відставку мають лише судді з бездоганною репутацією, які пропрацювали на посаді понад 20 років.

Та члени ВРП місяцями затягували з розглядом питань про звільнення за результатами кваліфікаційного оцінювання. Ймовірно, для того, щоб суддя мав достатньо стажу та часу, щоб подати заяву про відставку.

Скандальна відставка судді Шеремет

За такою схемою, лише з 2018 до кінця 2020 року ВРП допомогла 37 суддям піти у відставку та ще 15 звільнитись за власним бажання. Наприклад, у випадку судді Апеляційного суду Рівненської області Анжеліки Шеремет подання з рекомендацією про звільнення надійшло до ВРП ще в травні 2018 року.



Анжеліка Шеремет / Фото chesnosud.org

Вища кваліфікаційна комісія суддів дала таку рекомендацію через те, що суддя не склала іспиту і не була допущена до співбесіди, а отже не відповідає відповідній посаді. Це подання суддя намагалась оскаржити у Верховному суді, втім, він не задовольнив її скаргу.

Протягом 21 місяця член ВРП Володимир Говоруха без жодних причин не розглядав відповідне подання. В лютому 2020 року суддя подала заяву про відставку. І вже через місяць Вища рада правосуддя знайшла час його розглянути та задовольнила. Цинічно, що того ж дня члени ВРП все ж розглянули подання ВККС про звільнення судді, та залишили його без розгляду, бо вже відправили її у почесну відставку.

Яку пенсію виплачують судді

Через те, що ВРП понад 2 роки не розглядала питання звільнення Шеремет і дала, в результаті, їй втекти у відставку, члени ВРП завдали державному бюджету збитків у розмірі майже 2 мільйони гривень і ця сума зростатиме щороку. Як? Адже суддя весь час до звільнення отримувала винагороду, а після звільнення у відставку понад 500 000 гривень вихідної допомоги. Тепер вона довічно отримує понад 70 000 гривень пенсії на місяць.

В травні 2020 року юристи Фундації DEJURE подали заяву про злочин, ймовірно вчинений членами ВРП, а саме – службова недбалість. Та в грудні слідчий ДБР Ігор Смола закрив провадження. Хоча взагалі не досліджував питання, чому ВРП такий тривалий час не розглядала рекомендацію ВККС про звільнення Шеремет.

Він нікого не допитував, лише вимагав копію протоколу засідання ВРП. Це єдина процесуальна дія, яку він вчинив для розслідування злочину. Очевидно, що слідчий не виконав свій обов'язок всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують осіб.

Ще одне обурливе рішення Константінової

То ж ми звернулись до суду, щоб довести незаконність закриття кримінального провадження.

Та суддя Печерського районного суду Києва Крістіна Константінова вирішила, що слідчий мав право закрити провадження. Бо, на думку судді, він вчинив весь необхідний обсяг слідчих та перевірочних дій, спрямованих на встановлення всіх обставин у справі. Тобто вимагання протоколу засідання, за версією Константінової, достатньо, щоб перевірити, чи була в діях членів ВРП недбалість. Допитувати свідків, чи самих членів ВРП не потрібно. Таке рішення Константінової.

Відсутність доказів, що слідчий належно зробив свою роботу не завадило Константіновій закрити провадження. Зате, за відсутності доказів порушень активіста вона в минулому застосувала до активіста запобіжний захід.



Крістіна Константінова / Фото Prosud

Ми вже вручали цій судді премію "НЕчесть тижня" за те, що вона дозволила цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета для Романа Ратушного.

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Премію "НЕчесть тижня" ми хочемо знову вручити Крістіні Константіновій за покривання незаконних дій слідчого ДБР, який закрив кримінальне провадження щодо членів Вищої ради правосуддя.

Ми, звісно, не знаємо, чому слідчий так швидко закрив провадження щодо ВРП. Чи то через непрофесійність, навантаженість по інших справах, чи просто хотів допомогти членам ради. Незалежно від причин така поведінка була незаконною, і суддя мала скасувати його рішення.

Двоє поліцейських опинились за ґратами

На жаль, ні для кого не секрет, що слідчі часто закривають кримінальні провадження через те, що отримали хабар чи іншу неправомірну вигоду від сторін. Та у травні 2021 року 2 таких поліцейських понесли відповідальність. 7 травня Вінницький міський суд засудив 2 колишніх працівників кіберполіції до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Про це повідомляє "Судовий репортер".

У вересні 2017 року інспектор відділу протидії кіберзлочинам викликав жінку у відділення. На прохання свого чоловіка вона відкривала картки у банках на чужі документи, отримувала туди кошти та перераховувала їх на інші рахунки. За версією інспекторів, останні нібито функціонують на території, непідконтрольній українській владі, де зараз перебуває її чоловік.

Тож працівник кіберполіції звинувачували її в шахрайстві та пригрозив повідомити СБУ про фінансування тероризму. Щоб цього не сталося, їй потрібно було заплатити 50 тисяч гривень. За ці гроші обіцяв не реєструвати кримінальне провадження та не притягувати її до відповідальності за шахрайство з пластиковими банківськими картками.

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Жінка заявила про злочин в правоохоронні органи й передача коштів фіксувалася. Вона сказала інспектору, що гроші їй передадуть потягом "Москва – Одеса", а той люб'язно запропонував з колегою підвезти її на вокзал. Та конверт з поміченими купюрами з потягу виніс працівник Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Передав жінці, а та інспекторам кіберполіції.

Отримавши помічені папірці з надрукованими на них зображенням грошей, чоловіки пішли їх перераховувати, а через 3 хвилини були затримані співробітниками СБУ. Яка іронія, хотіли повідомити на жінку СБУ, і самі були затримані співробітниками цього ж органу. А інший співробітник кіберполіції пізніше все ж доопрацював справу про шахрайство та вніс відомості до реєстру розслідувань на жінку.

Суддя Ярослав Іванченко уважно дослідив всі докази, зокрема дані з телефону жінки та комп'ютера інспекторів, опитав свідків та визнав обох співробітників поліції винними у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди за вчинення дій з використання службового становища за попередньою змовою групою осіб.



Ярослав Іванченко / Фото Вінницького міського суду Вінницької області

Звісно це рішення ще може бути оскаржене в апеляції. Та цікаво, що суддя призначив їм доволі суворе покарання – 6 років позбавлення волі із забороною обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки, та конфіскацією усього майна.

Премію "Честь тижня" отримує суддя Вінницького міського суду Ярослав Іванченко за об'єктивний та повний розгляд справи щодо вимагання хабаря працівниками кіберполіції.

Лауреатів Премії та Антипремії обирає громадська організація Фундація DEJURE, яка моніторить перебіг судової реформи та бореться за очищення судів від недоброчесних суддів.