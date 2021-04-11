Уже понад рік Україна охоплена пандемією COVID-19. Недуга не обійшла стороною навіть суди та суддів.

Через коронавірусне захворювання пішов з життя суддя Святошинського районного суду Києва Андрій Скорін. 17 років свого життя він віддав суддівській діяльності, 4 з яких був заступником голови суду.

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Колеги згадують про добре серце, почуття гумору та людяність Андрія Володимировича. Позитивно про Скоріна відгукнулось й чимало інших юристів, зокрема адвокатів, які представляли сторін у справах.

Які справи розглядав Скорін

Суддя Скорін розглядав важливі справи Майдану. Зокрема найбільшу справу співробітників ДАІ, які фальшували рапорти на учасників поїздки до Межигір'я у грудні 2013 року.

Це дуже об'ємна справа, у ній десятки томів, а на лаві підсудних 19 працівників й відповідне екскерівництво ДАІ Києва.

Вона важлива, оскільки демонструє, що правоохоронці переслідували майданівців на підставі підроблених документів, виконуючи вказівки керівництва.

Доволі часто судді у справах Майдану відверто підігрують обвинуваченим, однак не у цій справі.

За словами адвоката Романа Маселка, суддя Скорін грамотно і об'єктивно вів процес. Він дозволив відеотрансляцію на сайті і завжди був ввічливим до сторін. Справді можна було очікувати об'єктивного і справедливого вироку.



Скорін притягнув до відповідальності зрадників після окупації Криму / Фото advokatpost

Також Скорін був першим, хто притягнув до відповідальності суддю, яка зрадила присязі й після окупації Криму перейшла на бік окупанта та стала суддею в Росії.

У 2019 році Скорін входив у колегію, яка визнала суддю Апеляційного суду Криму Ірину Рижову винною в державній зраді та засудила її до 12 років тюрми.

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Судді, які чесно і професійно виконують свої обов'язки, повертають довіру суспільства до судової системи та залишають по собі добру пам'ять, яка на відміну від усіх статків є вічною.

Фундація DEJURe висловлює співчуття і слова підтримки близьким судді Андрія Скоріна та посмертно хоче відзначити його премією "Честь тижня".

Суддя з підозрою COVID-19 завдала тілесних ушкоджень лікарці

На жаль, не всі судді проявили себе гідно під час пандемії. У березні 2021 року одна із суддів з підозрою на COVID-19 завдала тілесних ушкоджень лікарці з Бердичева Наталії Маслій.

Журналісти зазначали, що суддя Житомирського апеляційного суду прийшла на прийом разом зі своїм чоловіком. Подружжю довелось чекати 40 хвилин в черзі, оскільки у них не було декларації з сімейним лікарем.

Звертаю увагу, що не рідко громадянам доводиться по 2 – 3 години очікувати засідань у своїх справах, які не можуть вчасно розпочатись. Однак, мабуть, судді не звикли чекати.

Знервовані довгою чергою чоловік та жінка розпочали сварку. Коли Наталія Маслій спробувала їх заспокоїти, то власне й отримала удар по голові від судді.

Порушення Кодексу суддівської етики

Така поведінка служителі Феміди є однозначно неетичною, вона завдає серйозної шкоди авторитету правосуддя та порочить звання судді.

Хоч вона не перебувала при виконанні службових обов'язків, вона порушила Кодекс суддівської етики і має бути суворо покарана.

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Так, нещодавно в Києві звільнили поліцейського, який застосував силу до жінки в супермаркеті через те, що вона була без маски.

Його безпосереднього керівника було знято з посади, а начальнику столичного управління поліції охорони оголошено догану. Навіть у відомстві Арсена Авакова вважають, що такі ганебні дії нічим не можна виправдати.

Особу судді вдалось встановити

На жаль, іншої думки дотримуються в Житомирському апеляційному суді. Юристки Фундації DEJURE Марія Скоропад та Христина Буртник тричі звертались до цього суду, щоб з'ясувати хто ж ця суддя.



Суддя Житомирщини порушила Кодекс суддівської етики / Скриншот з відео 24 каналу

На прохання надати таку інформацію голова суду Юрій Жизневський відповів, що не знає та рекомендував звернутись до джерела інформації, себто журналістів.

У відповідь на інший запит юристкам вдалось з'ясувати, що на лікарняному в цей час перебуває троє суддів:

Коломієць;

Шевчук;

Григорусь.

Це видно й зі звітів щодо автоматичного розподілу справ суду. Лише Алла Шевчук проживає в Бердичеві. Журналісти також підтвердили, що суддею, яка побила лікарку, дійсно була Шевчук.

Тоді ж ми запитали в голови суду, яка офіційна позиція суду щодо інциденту та як суд збирається реагувати на такі дії. Але й тут Жизнєвський відповів, що такою інформацією не володіє.

Жодні компетентні органи про цю ситуацію суду не повідомляли, а тому апеляційний суд утримується від надання будь-яких коментарів та висловлювання офіційних позицій щодо ситуації.

Що відомо про Юрія Жизневського

Жизневський працює суддею з 2003 року. Його дружина теж тривалий час працювала суддею, поки в 2016 році не пішла у відставку.

Попри низькі доходи подружжя у 2013 – 2015 роках, вони спромоглися набути вражаючу кількість нерухомості:

2 квартири в Болгарії;

квартиру в Житомирі площею 141 квадратний метр;

3 земельні ділянки в селі Гуйва Житомирської області.

Про елітні автівки подружжя можна навіть не згадувати. В деклараціях за 2015 – 2016 роки суддя вказував 3 об'єкти незавершеного будівництва:

житловий будинок на 384 квадратних метри у селі Гуйва;

2 гаражі на 90 та 74 квадратних метри.

Активісти Prosud.info ще у 2017 році навідались на Житомирщину, щоб перевірити ці недобудови. Та будівництво виявилось повністю завершеним. Суддя встиг навіть дерева засадити та викопати ставок.



Суддею Жизневський працює з 2003 року / Фото Prosud.info

У 2018 році кваліфікаційна комісія суддів мала б перевірити походження відповідного майна, що не відповідає доходам судді, та цього не зробила.

Тож Жизнєвський успішно пройшов кваліфікаційне оцінювання та залишився на посаді.

Останні роки справи у сім'ї Жизнєвського теж йшли непогано. В декларації за 2020 рік суддя зазначив, що має 183 тисячі доларів та 400 тисяч гривень заощаджень готівкою.

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Дружина набула у власність ще 2 земельні ділянки по 700 та 2000 квадратних метрів та житловий будинок, а сам суддя – 3 легкові авто:

Газ;

ВАЗ;

ЛУАЗ.

До речі будинок у селі Гуйва досі як недобудова.

Що відомо про Аллу Шевчук

Суддя Алла Шевчук веде скромніше життя. Декларує всього 2 квартири та 500 тисяч гривень заощаджень. Водночас чоловіка вона в декларації доходів не вказала, хоча журналісти зазначали, що в лікарню вона приходила з ним.

Немає в декларацій за 2020 рік інформації й про сина, який проживає з суддею.

Ми уважно слідкуватимемо за цією історією та подамо дисциплінарну скаргу на суддю Шевчук до Вищої ради правосуддя та вимагатимемо її звільнення. Розслідування щодо дій судді також має провести ДБР.

Премію "НЕчесть тижня" отримує суддя Житомирського апеляційного судді Алла Шевчук за те, що побила лікарку та її керівник – голова цього ж суду Юрій Жизнєвський, який покриває дії судді.

Лауреатів Премії та Антипремії обирає громадська організація Фундація DEJURE, яка моніторить перебіг судової реформи та бореться за очищення судів від недоброчесних суддів.