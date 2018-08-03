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72-річний Петросян закрутив роман з молодою копією Степаненко: подробиці

919 Читать новость на русском
Петросян і Степаненко
Петросян і Степаненко / Фото з відкритих джерел

В Мережі з'явилася приголомшлива інформація про ймовірне розлучення знаменитого подружжя Євгена Петросяна та Олени Степаненко.

Як відомо, гумористи не коментують чутки. Однак в оточенні часто обговорюють виходи 72-річного Петросяна у світ зі своєю особистою асистенткою. Про це повідомляє видання Super.

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Молодою пасією Петросяна стала 29-річна Тетяна Брухунова. Цікаво, що її називають молодою копією Степаненко – вона зі схожою зачіскою і апетитною фігурою, як у дружини Петросяна.


Тетяна Брухунова / Facebook

Гумориста з молодою коханкою не раз бачили разом під час вечерь у ресторанах, а також під час відпочинку у Підмосков’ї. 

Дивіться відео, як Петросян проводить час з коханкою:

 

Теги: LifeStyle Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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