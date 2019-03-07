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      8 березня вже близько: черга по квіти у Києві вражає

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      8 березня вже близько: черга за квітами у Києві вражає
      8 березня вже близько: черга за квітами у Києві вражає / Фото з Facebook-сторінки Альони Дєньги

      У Києві біля станції метро "Золоті ворота" вишукувалась величезна черга по квіти.

      Напередодні 8 березня багато людей вирішили купити квіти у подарунок, що спричинило величезні черги біля прилавок.

      Читайте також: Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята

      У Києві 1 тюльпан коштує близько 30 гривень.

      8 березня квіти черга київ
      Черга біля станції метро "Золоті ворота"//Фото з Facebook-сторінки Альони Дєньги

      Неабияка черга по квіти також у торгових центрах та магазинах.

      черга 8 березня квіти
      Черга по квіти у магазині

      Беріть участь в опитуванні 24 каналу – святкувати 8 березня чи ні? Діліться результатами з друзями.

       

      Чи дарувати подарунки на 8 березня, дивіться відео:

       

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      Теги: Новини України Гроші 8 березня Новини Києва Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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