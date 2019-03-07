8 березня вже близько: черга по квіти у Києві вражає
У Києві біля станції метро "Золоті ворота" вишукувалась величезна черга по квіти.
Напередодні 8 березня багато людей вирішили купити квіти у подарунок, що спричинило величезні черги біля прилавок.
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У Києві 1 тюльпан коштує близько 30 гривень.
Черга біля станції метро "Золоті ворота"//Фото з Facebook-сторінки Альони Дєньги
Неабияка черга по квіти також у торгових центрах та магазинах.
Черга по квіти у магазині
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Чи дарувати подарунки на 8 березня, дивіться відео:
Джерело: 24 канал
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