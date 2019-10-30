90% українців не мали доступу до інтернету: як відреагували ті, хто мав доступ

Команда Зеленського поширила у фейсбуці цікаву "статистику" про те, що 90% українців роками не мали доступу до мережі Інтернет. Потім повідомлення змінили, але скріншоти не горять. У соціальних мережах ті 10%, у яких доступ таки був, почали жартувати про недолугий фейл.

24 канал зібрав найцікавіші реакції користувачів соціальних мереж.

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Трішки "статистичних даних" від команди Зеленського

Вкрай негативно на такі заяви відреагував народний депутат України 8 скликання Олександр Черненко. Він натякнув, що команда президента сприймає Україну ледь не як печерну державу.

Якщо проаналізувати риторику президента, прем'єра, депутатів-слуг, то можна взагалі дійти висновку, що до Зеленського Україна була якоюсь державою третього світу, де суцільна корупція і зубожіння. Де не лише не було інтернету – читати і писати не всі вміли,

– заявив Черненко.

А от інший екснардеп Борислав Береза віджартувався, заявивши, що протягом довгих років в українців не було води, їжі і єнота.

"Однак нова влада всього за кілька місяців роботи забезпечила усіх водою та іжею. Але з єнотами досі є проблеми", – нагадав Береза.

Крім того, у мережі показали черги за інтернетом, який почали роздавати усім, запитувати про переваги від підключення інтернету і просто радіти радісній звістці про "кінець епохи офлайну".