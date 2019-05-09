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      9 травня в окупованому Криму: Аксьонов, БТРи та діти в георгіївських стрічках

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      День перемоги в окупованому Криму
      День перемоги в окупованому Криму / Колаж 24 канал

      З нагоди 9 травня в окупованому Криму провели проросійську акцію "Безсмертний полк" та низку парадів у різних містах. Участь у ній взяв весь окупаційний "бомонд" – самопроголошений голова півострова Сергій Аксьонов, екс-прокурор Наталія Поклонська та заступниця голови "Ради міністрів Республіки Крим" – Лариса Опанасюк, яка є матір’ю музичного дуету ANNA MARIA.

      Дива не сталося і всі учасники заходів до 9 травня в окупованому Криму мали на собі георгіївські стрічки, які в Україні заборонені законом. Люди несли в руках портрети учасників Другої світової війни.

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      Найбільше кидаються в очі фото дітей-учасників заходів до 9 травня. Багатьох із них вдягли у військову форму, радянські пілотки та поначіпляли георгіївських стрічок.

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      Крим 9 травня діти парад
      Заходи до 9 травня в окупованому Криму

      Дивіться відео з військового параду в окупованій Керчі:

      Що таке "Безсмертний полк"? Російська громадська організація, початкова мета якої – проведення вшанувань учасників Другої світової війни. З 2012 року виступи організації охопили всю Росію. Ця організація почала активно діяти на території інших держав, зокрема й в Україні: 9 травня акції відбувались і в Києві.

      Загалом, так звана акція "Безсмертний полк" – це інформаційна провокація Росії, елемент гібридної війни. Акція "Безсмертний полк" спрямована не на заклик вшанувати і не повторити війну, а на позиціонування "русского міра", міфології про перемогу Росії у Другій світовій війні, чи, як вони її називають – великій вітчизняній.

      Дивіться відео з акції "Безсмертний полк" у Києві:

      Друга світова війна історія головні дати

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      Теги: 9 травня День Перемоги Новини України Новини Криму Анексія Криму Діти і неповнолітні Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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