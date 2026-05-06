"Абонплата" за непризов: на Житомирщині викрито керівника обласного ТЦК

У Житомирській області затримали керівника обласного ТЦК та СП, який вимагав кошти із місцевого підприємця за те, щоб не мобілізовувати його працівників.

Про це повідомляють Служба безпеки України та генеральний прокурор Руслан Кравченко.

У чому полягала схема?

За даними слідства, посадовець систематично отримував хабарі від власника місцевої компанії. Натомість чоловік обіцяв не проводити мобілізаційні заходи стосовно працівників призовного віку цього підприємства.

Після одержання грошей фігурант брав від бізнесмена списки персоналу компаній, яких він мав "забронювати" від перевірок мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а також під час перетину блокпостів,

– ідеться у повідомленні.

Для роботи схеми посадовець вимагав у підприємця списки працівників із персональними даними та телефонами. У разі перевірок х боку ТЦК він обіцяв оперативно втручатися, щоб уникнути мобілізації цих людей.

Ба більше, як з'ясувало слідство, чоловік також радив працівникам підприємства не привертати увагу поліції, аби уникнути додаткових перевірок. Правоохоронці зафіксували кілька випадків отримання ним хабарів.

Співробітники СБУ задокументували дії керівника ОТЦК та затримали його під час отримання чергового хабаря. Зазначають, що після цього йому оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі вирішують питання стосовно запобіжного заходу, у разі доведення провини йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розслідування для встановлення всіх обставин відповідного злочину триває.

Зверніть увагу! Згідно із законодавством, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили.

