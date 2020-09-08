У найближчі дні Айварас Абромавичус може піти з посади глави Укроборонпрому. На його місце наразі є два кандидати: екснардеп Сергій Тихонов та заступник Абромавичуса Михайло Морозов.

Чому Абромавичус йде з посади

Про те, що покидає Абромавичус може піти з посади гендиректора Укроборонпрому, повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк на своїй сторінці у фейсбуці.

Зверніть увагу Пачки доларів і квартира майже за мільйон: справу ексдиректора Укроборонпрому передали до суду

Абромавичус неодноразово заявляв, що погодився обійняти посаду гендиректора концерну лише тимчасово, і Володимир Зеленський про це знав.

Так, рівно 2 місяці тому попросив президента звільнити мене від займаної посади,

– заявляв раніше Абромавичус.

Хто може стати новим очільником Укроборонпрому

Сергій Тихонов – екснардеп від партії Наталії Вітренко та завідувач відділу безпеки та оборонно-промислового комплексу Офісу Президента.

– екснардеп від партії Наталії Вітренко та завідувач відділу безпеки та оборонно-промислового комплексу Офісу Президента. Михайло Морозов – заступник Абромавичуса з маркетингу та збуту концерну. Про те, що Морозов може обійняти посаду глави Укроборонпрому повідомили в Офісі Президента, пише "Новое время".

Айварас вже три місяці проситься на волю. Він йде за власним бажанням. Найбільші шанси на призначення (на нового голову Укроборонпрому – 24 канал) у Морозова,

– розповіли в ОП.

Що таке Укроборонпром