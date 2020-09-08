Абромавичус йде з посади: хто може очолити Укроборонпром
У найближчі дні Айварас Абромавичус може піти з посади глави Укроборонпрому. На його місце наразі є два кандидати: екснардеп Сергій Тихонов та заступник Абромавичуса Михайло Морозов.
Чому Абромавичус йде з посади
Про те, що покидає Абромавичус може піти з посади гендиректора Укроборонпрому, повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк на своїй сторінці у фейсбуці.
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Абромавичус неодноразово заявляв, що погодився обійняти посаду гендиректора концерну лише тимчасово, і Володимир Зеленський про це знав.
Так, рівно 2 місяці тому попросив президента звільнити мене від займаної посади,
– заявляв раніше Абромавичус.
Хто може стати новим очільником Укроборонпрому
- Сергій Тихонов – екснардеп від партії Наталії Вітренко та завідувач відділу безпеки та оборонно-промислового комплексу Офісу Президента.
- Михайло Морозов – заступник Абромавичуса з маркетингу та збуту концерну. Про те, що Морозов може обійняти посаду глави Укроборонпрому повідомили в Офісі Президента, пише "Новое время".
Айварас вже три місяці проситься на волю. Він йде за власним бажанням. Найбільші шанси на призначення (на нового голову Укроборонпрому – 24 канал) у Морозова,
– розповіли в ОП.
Що таке Укроборонпром
- Об'єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України.
- До його складу входять підприємства, які займаються виготовленням, реалізацією, ремонтом, модернізацією та утилізацією озброєння.
- Окрім того, Укроборонпром бере участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.
- У лютому 2019 року концерн опинився в епіцентрі скандалу з масштабним розкраданням. Розслідувачі з проєкту Bihus.Info викрили, що Ігор Гладковський, син тогочасного першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом зі спільниками організував фірми-прокладки.
- Через ці фірми Гладковський і компанія поставляли по завищених цінах оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин.
- За даними Bihus.Info, розмір розкрадань в Укроборонпромі становить щонайменше 250 мільйонів гривень.