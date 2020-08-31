Павло Букін донедавна був генеральним директор державного концерну "Укроборонпром". В оборонній сфері пропрацював щонайменше останні 10 років. Він був заступником директора , потім керував одним із його підприємств, а потім очолив і весь концерн. Тобто, посів одну з найбільш впливових посад в охопленій війною країні.

Людина, в чиїх руках були зосереджені десятки військових заводів, міжнародні контракти, багато зброї і ще більше грошей. Але широкому загалу Букін став відомий дещо з іншого боку. Більше про це – в розслідуванні журналістів Bihus.info.

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Букін у 2019 році став одним із центральних персонажів розслідування Bihus. info про корупцію в УОП. Того, де син Гладковського з друзями, поставка оборонним заводам деталей втричі дорожче, хабарі і відкати.

Букін разом із друзями Гладковського провернув аферу з закупівлі висотомірів – деталей для літаків. Те, що вилетіло з Росії за 84 тисячі доларів, в Україну прилетіло вже з цінником майже 600 тисяч. Укроборонпром переплатив у рази. Різницю "розпиляли" учасники схеми.

Після публікації розслідування Букін все заперечував.

Отримання якоїсь винагороди категорично заперечую. Це неправда,

– наголосив він.

Але кримінальне провадження щодо висотомірів у НАБУ все ж зареєстрували.

Букіна підозрюють у декларуванні недостовірної інформації

Поки розслідування по великому оборонному скандалу триває, детективи, вочевидь, вирішили придивитися ближче до одного з його фігурантів. Відтак Букін опинився на лаві підсудних через недостовірне декларування.

Довідка. Укрспецекспорт – саме цю компанію у складі оборонного концерну очолював Букін у 2015 – 2018 роках. Перед тим, як пересісти у крісло гендиректора всього УОП.

Торгівля зброєю, міжнародні контракти – усе завжди був валютним клондайком із шикарними зарплатами. Навіть в офіційній їх частині. Але роками керівник усієї оборонної промисловості подавав декларацію до непристойності бідацьку щодо майна.

До 2017 року Букін декларував, що живе у батьків-пенсіонерів, а їздить на позиченій у брата машині. А головне – з року в рік Букін декларував, що це і є вся його родина. Тобто, що посадовець живе без дружини та дітей. НАБУ каже – збрехав. І так каже не тільки НАБУ.

Оксана Левченко стверджує, що з 2015 року Букін жив у її квартирі.



Оксана Левченко / Скриншот з відео

Чотирикімнатна квартира у новобудові на 170 квадратних метрів. Свіжий ремонт, дорогі меблі та нова техніка і відповідна ціна – близько 700 тисяч доларів. Цієї квартири немає у деклараціях Букіна. Але саме її, за словами Оксани, Букін спочатку орендував, а потім отримав у подарунок.

І не сам, а його цивільна дружина Ольга Курчінська. Яку, як і квартиру, в декларації не знайти. Але саме вона, за словами Левченко, і організовувала заїзд до нового житла. Жінка розповіла, що Курчінська декілька разів дивилась цю квартиру.

Мене насторожило те, що вона акцентувала увагу на меблях. Щоб були міцні меблі, тому що сказала, що в неї "крупний чоловік",

– пригадала Оксана Левченко.

"Чоловіка" Оксана побачила вже на підписанні договору про оренду. Договір укладали з Курчінською, але в ньому вписана вся родина орендарів. Зокрема, Букін Павло Юрійович та двоє дітей.

І попри те, що договір укладали з Ольгою, розплачувався за оренду житла нібито сам Букін. "Він розрахувався доларами. Дістав з піджака пачку доларів, відрахував, ще доклав туди. Пачка була 20 тисяч по 100, доклав ще 4 тисячі – і заплатив 24 тисячі", – прокоментувала Левченко.



Павло Букін / Фото "РБК-Україна"

24 тисячі доларів готівкою одразу – за річну оренду квартири. Навіть якщо не ставити питання, звідки ці гроші, ніяк не можна не перепитати: а де ці витрати в декларації? Чому в тому місці, де мала бути ця кругленька сума - прочерки?

Оксана Левченко розповіла, що за час оренди встигла познайомитися не тільки з родиною Букіна, але і з його співробітниками з оборонного концерну, які лагодили електроніку.

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Жінка також пригадала, що крім її квартири, Букін з Курчінською розглядали інші варіанти нерухомості в Києві.

"Вони ще розглядали варіант на Грушевського, в центрі. Казали, що будуть практикувати ці дарчі", – відзначила Оксана Левченко. Буквально за кілька років на дочку Курчінської і справді оформили квартиру на Грушевського. Справді за договором дарування.

Ще Оксана пригадала, як Курчінська прохопилася, що хочуть землю під приватний будинок. Нібито вже якась ділянка є і хочуть докупити ще.

Те, що жінка запам'ятала як "приватний сектор по залізничній гілці", була Батиєва гора. Тут Курчінська і справді мала 10 соток. Щоправда, будинок тут так і не звели – землю продали.



Територія, на якій Курчинська мала 10 соток землі / Скриншот з відео

Букін з дружиною вирішили придбати орендовану квартиру

Квартира, каже Оксана, настільки сподобалась орендарям, що через пів року її вирішили не знімати, а купити. Зійшлися на суму в близько 700 тисяч доларів, але довго вирішували на кого, а головне як оформлювати.

Вона запропонувала дарчу, тому що вони ніби вже використали ліміт покупок і різних рухів нерухомості,

– пояснила Оксана Левченко.

Оксану цей варіант не влаштовував. Гроші від продажу, за її словами, вони з чоловіком збирались інвестувати в нерухомість закордоном, а для цього потрібно було показати офіційне походження коштів. Зрештою, після тривалих суперечок, всі нібито погодилися на офіційний продаж.

Щоправда, всіма фінансовими справами в родині Оксани займався її чоловік. Квартира теж була оформлена на нього. Тож лише згодом, після розлучення, вона виявить – квартиру він таки передав Курчінській за договором дарування.

Так у Курчінської з'явилася квартира за майже мільйон доларів. А в декларації Букіна вони так і не з'явилася: ні Курчінська, ні квартира.



Новобудова, в якій Букін винаймав квартиру / Скриншот з відео

Через два роки після цього дарування Букін почне вказувати в деклараціях, що орендує житло. Орендує він нібито квартиру у цьому ж будинку. Невелику, але головне – сусідню.

Сам Букін коментувати цю історію відмовляється, поки триває суд.

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