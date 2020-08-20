Розкрадання в оборонці: фігуранту скандалу Жукову оголосили підозру
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру в корупції фігуранту скандалу в Укроборонпромі Віталію Жукову. Інших деталей відомство наразі не розголошує.
Жукову оголосили підозру в наданні хабаря, заявив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю "Українській правді".
Раніше Бігус прокоментував рішення суду щодо скандального сюжету про схеми Гладковського
Я дату точно не скажу (коли оголосили підозру – 24 канал). Але це буквально нещодавно,
– повідомив Ситник.
Директор НАБУ наразі не дав відповіді на запитання, кому Жуков, за версією слідства, дав хабаря.
Водночас додав, що вже незабаром його відомство "остаточно дасть оцінку всьому тому, про що говорилось". На думку директора, до середини осені 2020 року бюро "спробує відповісти на всі питання" щодо оборудок в оборонці.
Дізнайтеся більше Про мільярди збитків Україні та гучні корупційні схеми: ексклюзивне інтерв'ю з Ситником
Що відомо про масштабні розкрадання в Укроборонпромі
- У лютому 2019 року розслідувачі з проєкту Bihus.Info з'ясували, що Ігор Гладковський, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом із Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою організували підставні фірми.
- Через ці фірми вони поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин.
- Відбувалося це за завищеними у 2 – 4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.
- Жукову та його ймовірному співучаснику Рогозі повідомили про підозру в ухиленні від податків одразу після оприлюднення журналістського розслідування
- У жовтні стало відомо, що прокуратура просить суд звільнити їх від відповідальності.
- Суди ухвалили повернути прокурору матеріали по Рогозі і Жукову "для здійснення кримінального провадження у загальному порядку".
- У квітні 2020 року їм посилили підозри. Чоловіків підозрюють в ухиленні від податків на 49 мільйонів гривень та відмиванні грошей.