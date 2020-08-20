Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру в корупції фігуранту скандалу в Укроборонпромі Віталію Жукову. Інших деталей відомство наразі не розголошує.

Жукову оголосили підозру в наданні хабаря, заявив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю "Українській правді".

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Я дату точно не скажу (коли оголосили підозру – 24 канал). Але це буквально нещодавно,

– повідомив Ситник.

Директор НАБУ наразі не дав відповіді на запитання, кому Жуков, за версією слідства, дав хабаря.

Водночас додав, що вже незабаром його відомство "остаточно дасть оцінку всьому тому, про що говорилось". На думку директора, до середини осені 2020 року бюро "спробує відповісти на всі питання" щодо оборудок в оборонці.

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