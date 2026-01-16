Літак МНС Росії вирушив з Грозного в Москву: на борту може бути Адам Кадиров, – ЗМІ

У Грозному 16 січня сталася ДТП за участі кортежу сина глави Чечні. 18-річного Адама Кадирова в тяжкому стані доправили до реанімації.

Згодом з Грозного вилетів "літаючий госпіталь" МНС Росії – літак Ан-148-100ЕМ. Ймовірно, у ньому транспортують Кадирова-молодшого, передає 24 Канал з посиланням на NEXTA.live та "Медуза".

Що відомо про стан Адама Кадирова?

У ЗМІ з'явилася інформація, що Кадиров отямився і його готують до вильоту в Москву. У "Кавказ.Реалії" зазначили, що життю сина глави Чечні нічого не загрожує. Увечері 16 січня з Грозного вилетів літак Ан-148-100ЕМ, на борту якого він міг перебувати.

Окрім того, зазначається, що в напрямку Чечні було зафіксовано два медичні рейси з Москви. За даними Flightradar24, санітарний бізнес-джет BAe 125-700A з бортовим номером RA-02808 вилетів із московського аеропорту Жуковський та взяв курс на південь.



На борту літака МНС Росії може бути Адам Кадиров / Скриншот

ДТП за участі Адама Кадирова: коротко про головне