Адвокат розповів, у якому зараз стані перебуває Степан Каплунов

Упродовж 1 – 2 вересня ЗМІ повідомляли про конфлікт між представниками Головного управління розвідки та Служби безпеки України у Києві. Причина сутички у тому, що 23 серпня невідомі нібито викрали заступника командира РДК Степана Каплунова з його будинку.

Наразі Каплунов перебуває у доброму стані. Про це розповів його адвокат Тарас Боровський в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.

Що відомо про стан Каплунова?

У вівторок, 1 вересня, ЗМІ повідомили про перестрілку між представниками ГУР та СБУ в Дніпровському районі столиці. Внаслідок конфлікту 3 військових ГУР отримали поранення.

Представник Каплунова розповів, що спілкувався зі своїм клієнтом. Він запевнив, що заступник командира РДК почуває себе нормально.

Юрист зазначив, що бачив військового на вулиці, коли той вже вийшов після стрілянини. Згодом, на думку адвоката, чоловік покинув місце події. Представник Каплунова зізнався, що не знає, якими саме шляхами.

Я з ним перекинувся парою слів. Він в доброму гуморі, в доброму здоров’ї перебуває, так, фізично, наскільки я зміг оцінити. Знову ж треба робити поправку на Степана: це дуже міцна людина, яка може витримувати різного роду знущання, катування і так далі, при цьому залишатись фізично й морально стійкою,

– повідомив представник військового.

Він додав, що коли Каплунов буде готовий, то надасть ЗМІ свій коментар.

Що відомо про конфлікт між СБУ та ГУР у Києві?

Боровський розповів 24 Каналу свою версію подій. На його думку, 23 серпня Каплунова не затримали, а саме "викрали". За словами адвоката, побратими Каплунова намагалися розшукати військового.

В ніч з 1 на 2 вересня представники СБУ привезли військового до його квартири у Києві, щоб провести обшук. Як переконує адвокат, представники Служби безпеки першими відкрили вогонь по ГУРівцях, які почали з'їжджатися. Після того кількох представників Головного управління розвідки затримали. Побратими з ГУР продовжували прибувати. Зрештою почався словесний конфлікт, який вдалося вирішити.

У СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який готувала ФСБ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного руху, який прибув до України.