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Адвокати диявола: за скільки захисники Януковича та "Беркуту" стали на їхній бік

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Про них пишуть в газетах, їхні виступи транслюють по телебаченню та цитують усі топові інтернет-видання. Адвокати, які з’являються в українських ЗМІ частіше за деяких політиків – Віталій Сердюк та Олександр Горошинський.

Віталій Сердюк вже кілька років займається справою екс-президента Януковича. Адвокат спеціалізується на кримінальних справах та справах проти держави. І хоча в Януковича п'ять захисників, та саме Сердюк – обличчя захисту та головний спікер від екс-президента.

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Він був ще під час оголошення Януковичу підозри, коли той свідчить із російського суду та на прес-конференції в Ростові. Та в Оболонському суді разом не з’являлись. Сердюк запевняє: захищає Януковича, бо вірить йому.

"Всі адвокати адвокатського об’єднання поставили одне питання: чи вірить хтось, що Віктор Янукович надавав команду стріляти. Звичайно всі на це питання відповіли ні", – прокоментував Віталій Сердюк.

От тільки в держзраді Януковича звинувачують не за розстріли на Майдані, а за звернення до Росії аби Путін ввів війська в Крим. І захист всіляко намагається довести, що кримчани самі захотіли жити під триколором. І Янукович – не винний.

Будь-яка особа яка, справа якої навіть не стосується певних політичних звинувачень, коли попадає в руки слідчого або оперативних співробітників, вона одразу для них вже стає дияволом,
– переконаний адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк.

Олександр Горошинський не так активно стає на захист клієнтів в інтерв'ю. Під час зустрічі він нервує і навіть попереджує, що також все записав. На той випадок, якщо відео зняте для ГПУ.

Горошинський в професії 10 років. Спеціалізується на оскарженні дій посадових осіб з державних органів. Та у справі екс-беркутівців навпаки взявся захищати тих же посадовців – колишніх правоохоронців.

У справі він з 2014 року. Але в інтерв'ю спокійно повторює протокольну позицію: це – робота, каже Горошинський. До того ж безоплатна. Колишній "Беркут" адвокат захищає безкоштовно, родичі, за його словами, покривають лише фактичні витрати по справі.

У справі "Беркуту" – це питання репутаційного характеру. Це питання впізнаваності, це питання принциповості, бажання працювати по нестандартних, особливих справах, а ця справа є особливою,
– запевнив адвокат беркутівців та адвокат Віктора Януковича Олександр Горошинський.

Для схожої справи про розстріли на Майдані Горошинський вже підписав договір і з Януковичем. З екс-президентом адвокати співпрацюють лише на платній основі. Ціна – адвокатська таємниця.

Про це та більше – дивіться у сюжеті.

Теги: Новини України Віктор Янукович ГПУ Беркут Євромайдан Судді
Джерело: 24 Канал
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