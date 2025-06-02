Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Які наслідки атаки на аеродром "Борисоглєбськ"

Російські пропагандисти пишуть, що "ворожі дрони", попередньо, вбили 11 військових на аеродромі "Борисоглєбськ".

За даними трьох джерел у Міноборони країни-агресорки, серед загиблих були досвідчені льотчики. Двоє загиблих – офіцери. Також втрачено "певну кількість військового обладнання".

Один з очевидців казав, що на аеродром у Воронезькій області летіло "дуже багато безпілотників". За словами росіянина, все збити "виявилося просто нереально".

Після цієї атаки, а також операції СБУ "Павутина" пропагандисти та "військкори" в один голос кричать та вимагають від російської влади "вжити заходів та захистити наші аеродроми та інші стратегічні об'єкти від ворожих атак". Окупанти трублять про втрати та кажуть про "цинізм", хоча самі весь час діють таким чином.



Росіяни розкрили втрати на аеродромі "Борисоглєбськ" / Фото з російських телеграм-каналів

До слова, раніше російські ЗМІ повідомляли, що внаслідок атаки дронів у Воронезькій області загинули двоє російських військовослужбовців. Попередньо, безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Валерія Павловича Чкалова.