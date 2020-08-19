Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів розмову з прем'єр-міністром Словаччини Ігорем Матовичем. Однією з тем було відновлення роботи аеропорту "Ужгород".

Про що домовилися прем'єри

Шмигаль заявив, що погодив із прем'єр-міністром Словаччини відновлення роботи аеропорту "Ужгород". Про це повідомляє "Європейська правда".

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Розмова українського та словацького прем'єрів відбулася ввечері 18 серпня.

Обговорили актуальні питання з прем'єр-міністром Словаччини Ігорем Матовичем. Сьогодні дали зелене світло для відновлення роботи аеропорту "Ужгород". Залишилося підписати міжурядові угоди,

– пояснив Шмигаль.

Для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна міжурядова угода між Україною та Словацькою Республікою.

Що відомо про угоду між Україною та Словаччиною? Угода має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини. Особливістю аеропорту Ужгорода є те, що літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини. Проєкт угоди раніше вже погодив Кабмін.

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Що відомо про аеропорт "Ужгород"