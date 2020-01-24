Аеропорт Братислава закриють на ремонт: що чекає на українських пасажирів
Аеропорт "Братислава" закриють для ремонту на обох злітно-посадкових смугах з 21 квітня по 1 травня 2020 року. Ця ситуація зачепить мандрівників 2 авіакомпаній, які повинні були летіти до Словаччини з чотирьох аеропортів України.
У Братиславу з аеропортів "Жуляни", "Львів" та "Одеса" на сьогодні літає Wizz Air. Водночас Ryanair виконує рейси до Братислави з аеропорту "Бориспіль". Авіакомпанії вже внесли зміни у свої системи бронювання.
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При виборі рейсів Київ – Братислава Wizz Air вказує, що в період з 21 квітня по 1 травня прильоти і вильоти відбуватиметься через аеропорт у Відні. Водночас лоукост на своєму сайті видалив з розкладу рейси зі Львова та Одеси до Братислави.
Аналогічно вчинив Ryanair з рейсами з Києва до Братислави – на період ремонту вони стали недоступні для бронювання.
Що робити з квитками
Якщо скасування рейсів відбулося більш ніж за 2 тижні до вильоту, пасажир не може розраховувати на грошову компенсацію. Проте можна безкоштовно повернути квитки або змінити дату вильоту без сплати штрафу. У деяких випадках авіакомпанії дозволяють змінювати маршрут на альтернативний.
Наприклад, у випадку з рейсами до Братислави з Києва, Львова та Одеси Wizz Air дозволив замінити їх на рейси з Києва до Відня.
Аналогічний обмін у випадку з Ryanair може бути ускладнений тим, що альтернативні рейси Київ – Відень виконує не саме цей лоукост, а його дочірня авіакомпанія з Австрії Laudamotion.
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