Аеропорт Братислава закриють на ремонт: що чекає на українських пасажирів

Аеропорт "Братислава" закриють для ремонту на обох злітно-посадкових смугах з 21 квітня по 1 травня 2020 року. Ця ситуація зачепить мандрівників 2 авіакомпаній, які повинні були летіти до Словаччини з чотирьох аеропортів України.

У Братиславу з аеропортів "Жуляни", "Львів" та "Одеса" на сьогодні літає Wizz Air. Водночас Ryanair виконує рейси до Братислави з аеропорту "Бориспіль". Авіакомпанії вже внесли зміни у свої системи бронювання.

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При виборі рейсів Київ – Братислава Wizz Air вказує, що в період з 21 квітня по 1 травня прильоти і вильоти відбуватиметься через аеропорт у Відні. Водночас лоукост на своєму сайті видалив з розкладу рейси зі Львова та Одеси до Братислави.

Аналогічно вчинив Ryanair з рейсами з Києва до Братислави – на період ремонту вони стали недоступні для бронювання.

Що робити з квитками

Якщо скасування рейсів відбулося більш ніж за 2 тижні до вильоту, пасажир не може розраховувати на грошову компенсацію. Проте можна безкоштовно повернути квитки або змінити дату вильоту без сплати штрафу. У деяких випадках авіакомпанії дозволяють змінювати маршрут на альтернативний.

Наприклад, у випадку з рейсами до Братислави з Києва, Львова та Одеси Wizz Air дозволив замінити їх на рейси з Києва до Відня.

Аналогічний обмін у випадку з Ryanair може бути ускладнений тим, що альтернативні рейси Київ – Відень виконує не саме цей лоукост, а його дочірня авіакомпанія з Австрії Laudamotion.

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Найбезпечніші місця в літаку / Інфографіка 24 каналу