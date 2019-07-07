Аеропорт "Київ" закривають на ремонт: звідки тепер літатиме Wizz Air

Аеропорт "Жуляни" у Києві у вересні не прийматиме та не відправлятиме рейси. Його закриють на ремонт злітно-посадкової смуги на 10 днів. У цей час лоукостер Wizz Air тимчасово здійснюватиме рейси з аеропорту "Бориспіль".

У зв'язку із цим авіакомпанія може внести зміни у розклад вильотів і прильотів. Всіх пасажирів проінформують про можливі опції у цій ситуації, а також запропонують альтернативні перельоти, Аvianews.com.

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Якщо пасажир не може або не хоче летіти з "Борисполя", то він може здати квитки. Гроші за них повернуть у повному об'ємі.

Другий варіант – отримати кредит у розмірі 120% від вартості купленого квитка на свій аккаунт. Його можна використати при купівлі інших квитків.

Коли закриють аеропорт "Київ" (Жуляни)? З 09:00 2 вересня до 09:00 12 вересня за київським часом.

У 2018 році аеропортом "Київ" скористалось 2,8 мільйона пасажирів. Річний пасажиропотік зріс на 52%. Кількість рейсів збільшилась на 30%.