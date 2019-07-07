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      Аеропорт "Київ" закривають на ремонт: звідки тепер літатиме Wizz Air

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      Аеропорт "Київ" закривають на ремонт: звідки тепер літатиме Wizz Air
      / amazing-ukraine.com

      Аеропорт "Жуляни" у Києві у вересні не прийматиме та не відправлятиме рейси. Його закриють на ремонт злітно-посадкової смуги на 10 днів. У цей час лоукостер Wizz Air тимчасово здійснюватиме рейси з аеропорту "Бориспіль".

      У зв'язку із цим авіакомпанія може внести зміни у розклад вильотів і прильотів. Всіх пасажирів проінформують про можливі опції у цій ситуації, а також запропонують альтернативні перельоти, Аvianews.com

      Читайте також: В аеропорту "Бориспіль" відкрили сучасний капсульний хостел: фото

      Якщо пасажир не може або не хоче летіти з "Борисполя", то він може здати квитки. Гроші за них повернуть у повному об'ємі. 

      Другий варіант – отримати кредит у розмірі 120% від вартості купленого квитка на свій аккаунт. Його можна використати при купівлі інших квитків.

      Коли закриють аеропорт "Київ" (Жуляни)? З 09:00 2 вересня до 09:00 12 вересня за київським часом.

      У 2018 році аеропортом "Київ" скористалось 2,8 мільйона пасажирів. Річний пасажиропотік зріс на 52%. Кількість рейсів збільшилась на 30%.

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      Теги: Новини України авіація Подорожі Новини Києва Wizz Air
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