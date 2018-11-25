Аеропорт у Сінгапурі прикрасили до Різдва у стилі "Гаррі Поттера": яскравий фоторепортаж
У аеропорту "Чангі" в Сінгапурі встановили у своїх терміналах декорації, присвячені магічному всесвіту з книг про Гаррі Поттера. Цей тематичний інтер'єр прикрашатиме аеропорт до середини лютого 2019 року.
Про це повідомляє CNN.
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Кожен термінал будівлі стилізували під певну локацію або період магічного світу Поттеріани.
Аеропорт "Чангі" у Сінгапурі
Перший термінал аеропорту прикрашають декорації із фільму "Фантастичні звірі: злочини Ґріндевальда" від творців "Гаррі Поттера".
У терміналі №2 відвідувачі можуть спостерігати за сценою із другої частини Поттеріани – там зображене авто родини Візлі, яке застрягло у гілках Войовничої Верби.
У третьому терміналі пасажири можуть завітати до селища Гоґсмід та відвідати декілька тематичних магазинів. Там же ж встановили залізничну станцію, на яку прибуває легендарний "Гоґвортс-Експрес".
Термінал №3 у аеропорті "Чангі"
Неподалік від цих декорацій у терміналі побудували й "Алею Діагон", де учні чаклунської школи мають змогу придбати усі необхідні для навчального року речі.
Термінал №3 у аеропорті "Чангі"
Крім цього в аеропорту можна придбати чаклунську мантію, чарівну паличку та відчути себе гравцем магічного спорту – посидіти на мітлі.
"Квідич" – магічний спорт світу Поттеріани
У 2017 році аеропорт "Чангі" був визнаний найкращим у світі за підсумками дослідження, проведеного компанією AirHelp.
Відвідувачі сінгапурського аеропорту завзято діляться враженнями у соціальних мережах.