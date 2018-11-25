Аэропорт в Сингапуре украсили к Рождеству в стиле Гарри Поттера: яркий фоторепортаж
В аэропорту "Чанги" в Сингапуре установили в своих терминалах декорации, посвященные магической вселенной из книг о Гарри Поттере. Этот тематический интерьер будет украшать аэропорт до середины февраля 2019 года.
Об этом сообщает CNN.
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Каждый терминал здания стилизовали под определенную локацию или период магического мира Поттерианы.
Аэропорт "Чанги" в Сингапуре
Первый терминал аэропорта украшают декорации из фильма Фантастические твари: "Преступления Грин-де-Вальда" от создателей "Гарри Поттера".
В терминале №2 посетители могут наблюдать за сценой со второй части Поттерианы – там изображено авто семьи Уизли, которое застряло в ветвях Гремучей ивы.
Терминал №3 в аэропорту "Чанги"
Неподалеку от этих декораций в терминале построили и "Косой переулок", где ученики колдовской школы имеют возможность приобрести все необходимые для учебного года вещи.
Терминал №3 в аэропорту "Чанги"
Кроме этого в аэропорту можно приобрести колдовскую мантию, палочку и почувствовать себя игроком магического спорта – посидеть на метле.
"Квиддич" – магический спорт мира Поттерианы
В 2017 году аэропорт "Чанги" был признан лучшим в мире по итогам исследования, проведенного компанией AirHelp.
Посетители сингапурского аэропорта рьяно делятся впечатлениями в социальных сетях.