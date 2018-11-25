Аэропорт в Сингапуре украсили к Рождеству в стиле Гарри Поттера: яркий фоторепортаж

В аэропорту "Чанги" в Сингапуре установили в своих терминалах декорации, посвященные магической вселенной из книг о Гарри Поттере. Этот тематический интерьер будет украшать аэропорт до середины февраля 2019 года.

Об этом сообщает CNN. Читайте также: В индийском университете откроют юридический курс на основе книг "Гарри Поттер" Каждый терминал здания стилизовали под определенную локацию или период магического мира Поттерианы.

Аэропорт "Чанги" в Сингапуре Первый терминал аэропорта украшают декорации из фильма Фантастические твари: "Преступления Грин-де-Вальда" от создателей "Гарри Поттера". В терминале №2 посетители могут наблюдать за сценой со второй части Поттерианы – там изображено авто семьи Уизли, которое застряло в ветвях Гремучей ивы.

В третьем терминале пассажиры могут посетить поселок Хогсмид и посетить несколько тематических магазинов. Там же установили железнодорожную станцию, на которую прибывает легендарный "Хогвартс-Экспресс".

Терминал №3 в аэропорту "Чанги" Неподалеку от этих декораций в терминале построили и "Косой переулок", где ученики колдовской школы имеют возможность приобрести все необходимые для учебного года вещи.

Терминал №3 в аэропорту "Чанги"

Кроме этого в аэропорту можно приобрести колдовскую мантию, палочку и почувствовать себя игроком магического спорта – посидеть на метле.

"Квиддич" – магический спорт мира Поттерианы

В 2017 году аэропорт "Чанги" был признан лучшим в мире по итогам исследования, проведенного компанией AirHelp.

Посетители сингапурского аэропорта рьяно делятся впечатлениями в социальных сетях.