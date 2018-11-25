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      Аэропорт в Сингапуре украсили к Рождеству в стиле Гарри Поттера: яркий фоторепортаж

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      Аэропорт "Чанги" украсили декорации с вселенной книг о Гарри Поттере
      Аэропорт "Чанги" украсили декорации с вселенной книг о Гарри Поттере / straitstimes.com

      В аэропорту "Чанги" в Сингапуре установили в своих терминалах декорации, посвященные магической вселенной из книг о Гарри Поттере. Этот тематический интерьер будет украшать аэропорт до середины февраля 2019 года.

      Об этом сообщает CNN.

      Читайте также: В индийском университете откроют юридический курс на основе книг "Гарри Поттер"

      Каждый терминал здания стилизовали под определенную локацию или период магического мира Поттерианы.

       
      Аеропорт Сінгапур

      Аэропорт "Чанги" в Сингапуре

      Первый терминал аэропорта украшают декорации из фильма Фантастические твари: "Преступления Грин-де-Вальда" от создателей "Гарри Поттера".

      В терминале №2 посетители могут наблюдать за сценой со второй части Поттерианы – там изображено авто семьи Уизли, которое застряло в ветвях Гремучей ивы.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      HarryPotter Flying car??#changiairportsingapore#harrypotter#harrypotterflyingcar

      Допис, поширений Soundarya Krishnamoorthy (@soundaryakrishnamoorthy)

       
      В третьем терминале пассажиры могут посетить поселок Хогсмид и посетить несколько тематических магазинов. Там же установили железнодорожную станцию, на которую прибывает легендарный "Хогвартс-Экспресс".
       
      Аеропорт Сінгапур

      Терминал №3 в аэропорту "Чанги"

      Неподалеку от этих декораций в терминале построили и "Косой переулок", где ученики колдовской школы имеют возможность приобрести все необходимые для учебного года вещи.

      Аеропорт Сінгапур

      Терминал №3 в аэропорту "Чанги"

      Кроме этого в аэропорту можно приобрести колдовскую мантию, палочку и почувствовать себя игроком магического спорта – посидеть на метле.

      аеропорт сінгапур

      "Квиддич" – магический спорт мира Поттерианы

      В 2017 году аэропорт "Чанги" был признан лучшим в мире по итогам исследования, проведенного компанией AirHelp.

      Посетители сингапурского аэропорта рьяно делятся впечатлениями в социальных сетях.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Christmas came in early at #changiairportsingapore #wizardingworldmagic

      Допис, поширений Srinidta G K (@rocky2j13)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Life is a struggle when you are a muggle.. #harrypotter#changiairport#changiairportsingapore #happyplace

      Допис, поширений alexandra_evi (@alexandra_evi)

       

      Теги: Гарри Поттер Литература Кино авиация Сингапур
      Источник: 24 Канал
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