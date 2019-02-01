10:03
1 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Заповідь Кадирова. Нове прізвисько Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 31 січня
      Вєсті.UA: Ляшку вкололи вакцину фарту. Кремлівський торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:30, 31 січня
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Програми ЦРУ
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР

      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян

      ЦРУ 224 Читать новость на русском

      У комунальній павутині у Дніпрі переплелись ЖЕКи, багатоквартирні будинки, дніпровська влада, низка фіктивних фірм та головне – їх бенефіціари – Леонід та Володимир Дубінські – місцеві екс-медіамагнати та організатори будівельної афери зі списку розшукуваних ФБР злочинців.

      У Дніпрі комунальне підприємство міськради "Жилсервіс" збирає за неіснуючі послуги мільйони гривень щомісяця.

      Читайте також: Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями

      Проте на відміну від напіврозвалених будинків, які обслуговує "Жилсервіс", самі комунальники працюють у розкішно відремонтованому офісі у самісінькому центрі Дніпра. 

      У минулому це ЖЕКи, які об’єдналися в одну фірму. Вони збирають з людей кошти і нібито надають якісь послуги,
      – відповів активіст Денис Селін.

      Видатки і звіти підприємства – велика таємниця, їх не знайти у жодному реєстрі. Зрештою, наполегливість активістів дала свої плоди – їм передали декілька договорів "Жилсервісу" з приватними компаніями.

      І це найцікавіший момент історії – гроші за комунальні послуги замість того, аби йти на ремонти та благоустрій, одразу перекочовували до приватних компаній, які до речі були зареєстровані в 2015-16 роках за тією ж самою адресою, що і сумнозвісне КП. Нині тут – малопримітна будівля і здивовані охоронці.

      Читайте також: Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку

      Ця адреса – ключик, який відкриває двері у цілий прихований світ, в якому розчиняються гроші дніпрян, адже тут і досі числяться півдесятка зовсім невипадкових компаній. А брати Дубінські – володарі ключів від цього світу.

      Хто такі брати Дубінські? Володимир та Леонід Дубінські в 1990-ті роки займалися медіа-бізнесом у Дніпропетровський області: володіли телеканалом VLD-brothers та газетою "Торговий дім братів Дубінських". З 2009-го року почали активно займатися житлово-комунальним господарством у Кам’янському, з 2014-го – почали захоплювати цей ринок у Дніпрі за допомогою десятка компаній, зареєстрованих на найближчих менеджерів.

      Брати Леонід та Володимир Дубінські
      Брати Леонід та Володимир Дубінські

      Мешканці одного з будинку у Дніпрі платять за його утримання в КП, звідки присилають майстрів до будинку для допомоги людям. Утім, комунальне підприємство витрачає кошти чомусь не на майстрів, а винаймає приватну компанію, яка забирає левову частку грошей і має щось відремонтувати. І ключове: не робить цього.

      Але сама схема братів Дубінських куди цікавіша і масштабніша: подібних компаній цих самих братів, які сидять на галузі ЖКГ– більше двох десятків і кожне висмоктує гроші зі свого напрямку: опалення, прибирання сміття, ремонт ліфтів, будівництво доріг, розчистка русел річок, навіть будівництво стадіонів.

      У деяких фірм була частка, або вони були пов’язані з Вікторією Корбан, сестрою Геннадія Олеговича (керівника апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації при Ігорю Коломойському – 24 канал). Після цього ці фірми переходили в обслуговування братів Дубінських,
      – зазначив Денис Селін.

      Геннадій Корбан
      Геннадій Корбан

      ТОВ "Комунальник" – один з рекордсменів-улюбленців дніпровських чиновників, як міста, так і області. Загалом, ця компанія отримала замовлень від комунальних фірм Дніпра за останні чотири роки на понад 1,5 мільярда гривень.

      Читайте також: Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу

      Проте "Комунальник" у будинку насправді лише "числиться" – там немає жодного натяку на сервісну компанію. Найцікавіше очікувало поруч – сусідні двері позначені табличкою "Юридична консалтингова компанія "Дубинський та партнери".

      Скандальні брати є власниками юридичної компанії
      Скандальні брати є власниками юридичної компанії

      Володимир та Леонід Дубинські заснували та володіють юридичною компанією та двома ТОВ – "Пуск" і "Гроперс". Через колишніх директорів та спільні адреси, від цих компаній тягнеться ціла павутина на два десятка компаній.

      Про те, наскільки ефективно компанії Дубинських займаються проблемами колишніх ЖЕКів – цікавляться і правоохоронні органи. Крім того, що вони об'єднують згадані нами компанії прямо у одному провадженні.

      Посадовими особами вчиняються дії направлені на привласнення бюджетних коштів, шляхом надання незаконної переваги, з подальшим акцептуванням пропозицій наступних учасників торгів. При цьому пропозиції інших учасників тендеру, що пропонують виконати роботи за меншу ціну незаконно відхиляються,
      – йдеться у повідомленні.

      Але найбільше у цій афері експертів шокували навіть не самі оборудки на ринку послуг ЖКГ, а біографія їхніх покровителів. Виявилося, що ці особи вже давно перебувають у розшуку в США. Картки Леоніда та Володимира Дубинських і зараз можна знайти на сайті ФБР округу Каліфорнія у розділі "Розшукуються". Американські правоохоронці звинувачують їх у іпотечному шахрайстві, з 2012-го року діє ордер на їхній арешт.

      Читайте також: Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період новорічних свят

      Варто зауважити, що кожне комунальне підприємство Дніпра ще отримує напряму з міського бюджету щороку сотні мільйонів гривень на ремонти та модернізацію, які не відбуваються. Ліфти, тепломережі, вивезення сміття, ремонти дахів – на кожну таку потребу місто витрачає просто шалені гроші. Тобто, крадуть, щонайменше, з двох джерел: грошей мешканців та міського бюджету.

      Більше про корупційні схеми братів Дубінських – дивіться у програмі.

      Теги: Новини США ЦРУ Розслідування Гроші Комунальні послуги Корупція Новини Дніпра Геннадій Корбан
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс
      сьогодні , 09:30 Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс
      Яніна Ткачук 1073
      Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      сьогодні , 08:40 Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      Олексій Чибісов 875
      Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      31 січня , 10:00 Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      1066
      Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      31 січня , 22:01 Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      Блог Медіа 332
      Куди йдуть гроші, які вносять кандидати в президенти України
      31 січня , 21:01 Куди йдуть гроші, які вносять кандидати в президенти України
      4043
      Мегаафера у Львові: як спритні податківці обікрали ціле місто
       9 лютого 2017 , 22:10
      Фантастичні статки і знущання над дітьми: що ще приховує монастир Владики Лонгіна
       26 квітня 2016 , 22:52 34
      Хто живиться з "Укрзалізниці": державна годівниця на мільярди для обраних
       14 лютого 2017 , 22:36
      Як бурштинова лихоманка захоплює нові землі
       7 червня 2016 , 21:54
      Пекучий попіл "Вікторії": як цілий рік шукають винних і карають "стрілочників"
       14 вересня 2018 , 09:00
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
       5 грудня 2018 , 09:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук