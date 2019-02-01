Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян

У комунальній павутині у Дніпрі переплелись ЖЕКи, багатоквартирні будинки, дніпровська влада, низка фіктивних фірм та головне – їх бенефіціари – Леонід та Володимир Дубінські – місцеві екс-медіамагнати та організатори будівельної афери зі списку розшукуваних ФБР злочинців.

У Дніпрі комунальне підприємство міськради "Жилсервіс" збирає за неіснуючі послуги мільйони гривень щомісяця.

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Проте на відміну від напіврозвалених будинків, які обслуговує "Жилсервіс", самі комунальники працюють у розкішно відремонтованому офісі у самісінькому центрі Дніпра.

У минулому це ЖЕКи, які об’єдналися в одну фірму. Вони збирають з людей кошти і нібито надають якісь послуги,

– відповів активіст Денис Селін.

Видатки і звіти підприємства – велика таємниця, їх не знайти у жодному реєстрі. Зрештою, наполегливість активістів дала свої плоди – їм передали декілька договорів "Жилсервісу" з приватними компаніями.

І це найцікавіший момент історії – гроші за комунальні послуги замість того, аби йти на ремонти та благоустрій, одразу перекочовували до приватних компаній, які до речі були зареєстровані в 2015-16 роках за тією ж самою адресою, що і сумнозвісне КП. Нині тут – малопримітна будівля і здивовані охоронці.

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Ця адреса – ключик, який відкриває двері у цілий прихований світ, в якому розчиняються гроші дніпрян, адже тут і досі числяться півдесятка зовсім невипадкових компаній. А брати Дубінські – володарі ключів від цього світу.

Хто такі брати Дубінські? Володимир та Леонід Дубінські в 1990-ті роки займалися медіа-бізнесом у Дніпропетровський області: володіли телеканалом VLD-brothers та газетою "Торговий дім братів Дубінських". З 2009-го року почали активно займатися житлово-комунальним господарством у Кам’янському, з 2014-го – почали захоплювати цей ринок у Дніпрі за допомогою десятка компаній, зареєстрованих на найближчих менеджерів.



Брати Леонід та Володимир Дубінські

Мешканці одного з будинку у Дніпрі платять за його утримання в КП, звідки присилають майстрів до будинку для допомоги людям. Утім, комунальне підприємство витрачає кошти чомусь не на майстрів, а винаймає приватну компанію, яка забирає левову частку грошей і має щось відремонтувати. І ключове: не робить цього.

Але сама схема братів Дубінських куди цікавіша і масштабніша: подібних компаній цих самих братів, які сидять на галузі ЖКГ– більше двох десятків і кожне висмоктує гроші зі свого напрямку: опалення, прибирання сміття, ремонт ліфтів, будівництво доріг, розчистка русел річок, навіть будівництво стадіонів.

У деяких фірм була частка, або вони були пов’язані з Вікторією Корбан, сестрою Геннадія Олеговича (керівника апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації при Ігорю Коломойському – 24 канал). Після цього ці фірми переходили в обслуговування братів Дубінських,

– зазначив Денис Селін.



Геннадій Корбан

ТОВ "Комунальник" – один з рекордсменів-улюбленців дніпровських чиновників, як міста, так і області. Загалом, ця компанія отримала замовлень від комунальних фірм Дніпра за останні чотири роки на понад 1,5 мільярда гривень.

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Проте "Комунальник" у будинку насправді лише "числиться" – там немає жодного натяку на сервісну компанію. Найцікавіше очікувало поруч – сусідні двері позначені табличкою "Юридична консалтингова компанія "Дубинський та партнери".



Скандальні брати є власниками юридичної компанії

Володимир та Леонід Дубинські заснували та володіють юридичною компанією та двома ТОВ – "Пуск" і "Гроперс". Через колишніх директорів та спільні адреси, від цих компаній тягнеться ціла павутина на два десятка компаній.

Про те, наскільки ефективно компанії Дубинських займаються проблемами колишніх ЖЕКів – цікавляться і правоохоронні органи. Крім того, що вони об'єднують згадані нами компанії прямо у одному провадженні.

Посадовими особами вчиняються дії направлені на привласнення бюджетних коштів, шляхом надання незаконної переваги, з подальшим акцептуванням пропозицій наступних учасників торгів. При цьому пропозиції інших учасників тендеру, що пропонують виконати роботи за меншу ціну незаконно відхиляються,

– йдеться у повідомленні.

Але найбільше у цій афері експертів шокували навіть не самі оборудки на ринку послуг ЖКГ, а біографія їхніх покровителів. Виявилося, що ці особи вже давно перебувають у розшуку в США. Картки Леоніда та Володимира Дубинських і зараз можна знайти на сайті ФБР округу Каліфорнія у розділі "Розшукуються". Американські правоохоронці звинувачують їх у іпотечному шахрайстві, з 2012-го року діє ордер на їхній арешт.

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Варто зауважити, що кожне комунальне підприємство Дніпра ще отримує напряму з міського бюджету щороку сотні мільйонів гривень на ремонти та модернізацію, які не відбуваються. Ліфти, тепломережі, вивезення сміття, ремонти дахів – на кожну таку потребу місто витрачає просто шалені гроші. Тобто, крадуть, щонайменше, з двох джерел: грошей мешканців та міського бюджету.

Більше про корупційні схеми братів Дубінських – дивіться у програмі.