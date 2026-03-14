Сили оборони вгатили по Афіпському НПЗ та порту "Кавказ": є значні пошкодження
У ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об'єктах військової та логістичної інфраструктури на території Росії. Операція відбулася в межах зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресора. Про це повідомляє Генштаб.
Що відомо про наслідки атаки?
Внаслідок атаки було уражено Афіпський нафтопереробний завод у селищі Афіпський Краснодарського краю. Зафіксовано влучання по об'єкту та подальшу пожежу на території підприємства.
За даними військових, 14 березня оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони брали участь в ураженні цього підприємства.
Зверніть увагу! Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії. Його проєктна потужність становить близько 6,25 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин і дизельне пальне, яке, зокрема, використовується для забезпечення логістики російської армії.
Крім того, удару зазнала інфраструктура порту "Кавказ" у районі Чушки Краснодарського краю. За попередніми даними, там зафіксовано пошкодження портової інфраструктури.
Обидва об'єкти задіяні у забезпеченні російської армії. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.
Що відомо про інші об'єкти, які постраждали в Росії нещодавно?
ЗСУ атакували військовий аеродром "Майкоп" в Адигеї, уразивши об'єкти інфраструктури летовища. Крім того, відомо, що у Брянську зупинено виробництво на підприємстві "Кремній Ел" на 6 місяців через ураження основного виробничого корпусу.
12 березня стало відомо, що українські безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію "Тихорецьк" у Краснодарському краї Росії, спричинивши масштабну пожежу. Російська влада підтвердила атаку і повідомила про залучення 26 одиниць техніки для ліквідації пожежі.
5 березня у містах Саратов та Енгельс пролунала серія вибухів, ймовірно, через атаку безпілотників, яку відбивала протиповітряна оборона. Є інформація про постраждалих та руйнування, місцеві жителі повідомляли про яскраві спалахи світла і сирену повітряної тривоги.