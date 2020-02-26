Группа "Пошлая Молли" представит в Киеве новый альбом

Новые герои украинских подростков возвращаются. И этот концерт точно не понравится вашей маме.

Когда: 29 мая 2020 года

Где: ЮБК (Труханов остров)

Стоимость билетов: 400 грн, в продаже на Concert.ua

Украинская поп-панк группа "Пошлая Молли" возвращается с концертом в Киев. 29 мая музыканты презентуют свой новый альбом на ЮБК. Поклонников ждут старые хиты, новые хиты и хитовые хиты, а также мощный звук, световое шоу и магия пиротехники.

Недавно группа "Пошлая Молли" вернулся после годичного перерыва и выпустил мини-альбом Paycheck. Это шесть композиций, под которые будут врываться подростки следующим летом. Одну из них – "Мишка", совместный трек с певицей KATERINA, экс-участницей группы "Серебро" – музыканты выложили в сеть еще в декабре.

Смотреть видео Пошлая Молли – Мишка (feat. KATERINA):

"Пошлую Молли" создал в 2016 году харьковский музыкант Кирилл Бледный. Группа быстро стала популярной среди подростков, в том числе благодаря соцсетям. Их клип "Любимая песня твоей сестры" сейчас посмотрели более 15 миллионов пользователей YouTube.