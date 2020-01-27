Крис Норман работает над новым альбомом: большой юбилейный концерт в Киеве — 19 мая

В работе над релизом задействован продюсер Майк Чепмен. Альбом экс-участника легендарных Smokie выйдет уже в 2020 году.

Когда: 19 мая 2020

Где: МЦКИ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость билетов: от 820 грн, в продаже на Concert.ua

Британский певец и экс-участник группы Smokie Крис Норман сообщил о начале работы над новым альбомом. На своей официальной странице в Facebook легендарный музыкант опубликовал видеообращение к своим поклонникам, в котором раскрыл некоторые подробности записи. В частности, над новым альбомом вместе с Норманом работает Майк Чепмен — британский хитмейкер, известный своим сотрудничеством с Тиной Тернер, Smokie, Sweet, Blondie и другими.

Сейчас я отправляюсь в Лондон, потому что через несколько дней начинаю запись нового альбома вместе с Майком Чепменом. У нас есть много замечательных новых песен — некоторые из них я написал, некоторые — он, некоторые — мы вместе. Альбом будет издан позже в этом году,

— сообщил Крис Норман.

Кроме того, Норман с командой начали работать над байопиком культового музыканта. Правда, выхода фильма о легендарном вокалиста Smokie придется подождать: на работу над картиной, по словам Криса, понадобится несколько лет. В конце концов, Норман с оптимизмом смотрит на все эти проекты и будущий юбилейный тур, ведь в этом году британскому музыканту исполняется 70 лет. В рамках этого масштабного мирового тура заедет рок-звезда и в Украину — концерт Криса Нормана состоится в Киеве 19 мая 2020 в Октябрьском дворце.