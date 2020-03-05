В Киеве с большим сольным концертом выступит инди-группа Alai Oli

Уже летом музыканты привезут в Украину свой самый свежий релиз – мини-альбом "Сад Прнцсс".

Когда: 27 июля 2020 года

Где: ЮБК (Труханов остров)

Стоимость билетов: 350 грн, в продаже на Concert.ua

Запишите в свои планы на лето в столице – в Киев возвращается группа Alai Oli. 27 июля во клубе ЮБК на берегу Днепра инди-группа представит самый свежий свой релиз – мини-альбом "Сад Прнцсс" (он же Sad Princess). Как говорит сама группа, он рассказывает о состоянии, "когда возвращаешься из сна в реальность".

Слушать Alai Oli – Sad princess:

Alai Oli образовались еще в 2004 году в российском Екатеринбурге. Название группы участники взяли из любимой сказки вокалистки Ольги Маркес "Железный лев" – согласно сюжету, оно означает "нести позитив". Неудивительно, что песни Alai Oli способны разделить радость со слушателями, когда им хорошо, и утешить, когда их охватывает печаль.

Первый альбом "Да, бро?" вышел еще в 2007 году, но только с приходом в 2009 году трубача с классическим образованием Ильи Флюгельтауба группа нашла свое знаковое звучание. А с выходом пластинки Satta Massagana коллектив отошел от стиля регги и начал развивать свой новый стиль. "Петь каждый раз о том, как все хорошо, когда тебя мучают сомнения, все труднее", – объясняет Оля Маркес.