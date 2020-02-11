В Киеве с новой программой выступит Мария Чайковская

Украинская певица и композитор подготовила для своих поклонников специальную праздничную программу к 8 марта "Парус".

Когда: 8 марта 2020 года

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)

Стоимость билетов: от 400 грн, в продаже на Concert.ua

Украинская исполнительница Мария Чайковская возвращается в Киев с большим праздничным концертом к 8-му марта. Певица выйдет на сцену клуба Atlas с новой программой "Парус" – ее название посвящено одноименной композиции, которую певица, пианистка и автор песен представит в феврале.

После двухлетнего перерыва Мария Чайковская сыграет концерт в Киеве, чтобы поклонники, которые соскучились по ней, наконец смогли услышать любимые песни и новые композиции, сотканные из многослойной лирики и космических мелодий. Ведь сама Мария и есть то парус, который с помощью волшебной музыки заберет вас в путешествие по морю воспоминаний, наполненных волнами новых желаний.

Слушать Мария Чайковская – Тебя там хоть любят?

Сейчас Чайковская имеет в своем творчестве четыре альбома. В ее репертуаре – как сольные работы, так и песни, исполненные вместе с музыкантом Гушей Катушкиним. И конечно – композиции на стихи таких известных поэтов как Вера Полозкова, Ах Астахова и Ес Соя. Не пропустите и услышьте вживую "В комнате цветных пелерин", "Пистолеты и розы", "Тебя хоть там любят?", "Мосты" и совсем новые песни исполнительницы.