Шпигував за аеродромами ЗСУ: агент ФСБ отримав 10 років тюрми

Суд призначив 10 років ув'язнення з конфіскацією майна агенту ФСБ, який збирав розвіддані про оперативні аеродроми Сил оборони у центральному регіоні України. Зрадником виявився студент черкаського університету, якого контррозвідка Служби безпеки України викрила у січні 2026 року.

Як повідомляє Служба безпеки України, молодий чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб під час пошуку швидкого заробітку в телеграм-каналах. Після вербування куратори доручили йому відстежувати дислокацію української бойової авіації.

Що відомо про діяльність зрадника

Для виконання завдань ФСБ зловмисник об'їжджав місцевість та з відстані приховано фотографував об'єкти аеродромної інфраструктури.

Основною метою ворога було з'ясувати точну наявність бойових літаків та гелікоптерів Збройних сил України.

Після збору розвідданих агент виїхав до Києва та намагався залягти на дно, щоб уникнути відповідальності. Втім, правоохоронці затримали його та вилучили смартфон, через який він координував діяльність із куратором.

Суд визнав фігуранта винним за частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України про державну зраду в умовах воєнного стану. При призначенні вироку було враховано його співпрацю зі слідчим органом.

Нагадаємо, що у Харкові теж зловили "крота" у ЗСУ, який разом із дружиною працював на Росію. Вони відстежували розташування підрозділів ППО, радіоелектронної боротьби та фортифікаційних споруд.

Ще один зрадник повернувся з СЗЧ, щоб шпигувати на ФСБ. Він наводив удари по півдню Україну.