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      Агресор зможе захопити Україну, – Епіфаній застеріг українців через сварки перед виборами

      1987 Читать новость на русском
      Епіфаній попередив українців про небезпеку перед виборами
      Епіфаній попередив українців про небезпеку перед виборами / Фото з відкритих джерел

      Президентські вибори – вирішальний час для визначення майбутнього України. Тим часом агресор намагається розділити українців, аби змогти скористатися ситуацією.

      Українці повинні єднатися, аби протистояти намірам Росії, повідомляє глава ПЦУ Епіфаній під час урочистої Божественної літургії та молебню у храмі святих мучеників Бориса і Гліба в Тернополі, пише Укрінформ.

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      Епіфаній зазначив, що Україна переживає непрості часи для встановлення держави.

      На сході країни йде війна. Агресор намагається нас поневолити фізично і розділити всередині держави. І ми повинні зрозуміти: якщо ми будемо розділені, то тоді північний сусід матиме можливість захопити нашу країну,
      – пояснив він.

      Глава ПЦУ наголошує, що президентські вибори в Україні – вирішальний час для визначення майбутнього.

      "Це те майбутнє, яке ми з вами окреслили на Майдані Незалежності, під час Революції гідності. Тоді Небесна Сотня поклала своє життя саме за той європейський вектор розвитку нашої Української держави, за що загинули та тисячі наших героїв на сході України", – сказав митрополит.

      Епіфаній також додав, що українці повинні про це пам’ятати "й бути мудрими, пильними, справедливими і відчувати ту відповідальність, яка лежить на кожному з нас".

      Коли другий тур виборів президента України?Фінальне голосування за нового президента відбудеться 21 квітня, у неділю. Віддати свій голос можна буде з 8:00 до 20:00. У другому турі українці обиратимуть президента між Порошенком і Зеленським. За кілька днів до голосування кандидати у президенти планують провести традиційні дебати. Ім’я нового президента України ЦВК повинна оголосити до 1 травня. Інавгурація президента відбудеться у червні.

      Не забудьте взяти із собою на дільницю для голосування український паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки).


       

       

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Епіфаній Релігія
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