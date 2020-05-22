Продовольча криза-2020: що чекає світ і Україну?

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) провела дослідження щодо можливого дефіциту продуктів харчування у 2020 році.

На думку експертів ФАО, цьогоріч, незважаючи на пандемію коронавірусу і жорсткий карантин у багатьох країнах світу, глобальної продовольчої кризи, як це було у 2007-2008 роках, не буде.

Навпаки, ми бачимо, що певне зменшення попиту на продукти призводить до загального зниження цін. Протягом перших місяців 2020 року під впливом карантинних процесів сукупний Індекс продовольчих цін постійно зменшувався, – заявляє заступник гендиректора ФАО, регіональний представник організації в Європі та Центральній Азії Володимир Рахманін.

Зверніть увагу! Ціни на продукти: що подорожчало і чи винен карантин

В той же час, у деяких країнах Європи спостерігається зростання роздрібних цін на продукти, уточнює експерт. Це зумовлено підвищенням вартості їх доставки до ринків. Тому для утримання стабільних цін і безперебійного постачання продовольства, мають бути налагоджені "логістичні ланцюги", заявляють у ФАО.

А що в Україні?

Дефіциту продовольства нема, ціни нормалізуються, виробники продуктів отримують підтримку. Так заявляє міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. На його думку, ці фактори свідчать, що "продовольчій безпеці країни нічого не загрожує".

Оптимізму додає і той факт що, незважаючи на несприятливі погодні умови, Україна, за прогнозами, збере досить непоганий зерновий урожай-2020 – близько 65-68 мільйонів тонн. Це лиге на 10% менше за показник минулого року, який був дуже успішним для аграріїв.

Чи буде подорожчання продуктів?

На сьогодні підстав для подальшого зростання цін на продукти немає. Але кожні два тижні можуть змінити ситуацію, – каже голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

Експерт відзначив, що продукти в Україні вже й так коштують дорожче, ніж в Європі. Але зараз їх зростання стримують низька купівельна спроможність українців і той фактор, що на ринку серйозно конкурують вітчизняні та імпортні продукти.

Детальніше читайте про це у матеріалі 24 каналу "Урожай-2020 і ціни: чому продукти в Україні коштують дорожче, ніж в Європі".