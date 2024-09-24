Переробники ріпаку б'ють рекорди

Загальний обсяг переробки основних видів насіння олійних культур у 2023 – 2024 маркетинговому році досяг рекордних 17,4 мільйона тонн, пише "Укроліяпром". Зокрема, перероблено 14,8 мільйона тонн соняшнику, 1,0 мільйон тонн ріпаку та 1,6 мільйона тонн сої.

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Збільшення обсягів переробки соняшнику було можливим завдяки значному скороченню його експорту – на 83,4% або 1,5 мільйона тонн порівняно з попереднім періодом. У 2023 – 2024 маркетинговому році обсяги виробництва соняшникової олії сягнули 6,6 мільйона тонн, а експорту – 6,2 мільйона тонн.

Важливо Це другий найкращий результат в історії галузі, що лише трохи поступається рекордам 2019/20 маркетингового року (6,9 мільйона тонн і 6,7 мільйона тонн відповідно). Виробництво та експорт соняшникової олії зросли на 13,7% та 17% порівняно з довоєнним 2020/21 маркетинговим роком.

Вперше за всю історію в Україні перероблено 1 мільйон тонн насіння ріпаку, що становить 22,3% від усього врожаю 2023 року. Цей результат є на 0,8 мільйона тонн більшим за показники попередніх років. Ріпак, який традиційно вважається експортно орієнтованою сировиною, цього року частково залишився для переробки в Україні.