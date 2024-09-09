Агропродукція лідирує серед товарів експорту
Найбільше за вартістю Україна експортувала насіння ріпаку або кользи – на 421,3 мільйона доларів. За фізичним обсягом – руд та залізних концентратів. Їх експорт сягнув 2,5 мільйона тонн.
Читайте також Україна стала одним з найбільших експортерів кукурудзи до Індії
Другий місяць поспіль експорт зростає завдяки ранньому старту збору врожаю та поліпшенню морської логістики. У серпні ми збільшили вантажообіг морським транспортом на 224,7 тисячі тонн або на 3,6% в порівнянні з липнем. Україна залишається гарантом продовольчої безпеки у світі. У серпні Україна поставила на зовнішні ринки більш ніж 2,2 мільйона тонн пшениці на 420,4 мільйона доларів. Після рекордних показників лютого 2024 року, це другий рекордний показник і за обсягом, і за вартістю з початку повномасштабного вторгнення,
– зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.
В аграрному секторі Україна експортувала у серпні:
- ріпаку – 878,9 тисячі тонн на 421,3 мільйона доларів;
- пшениці – 2,24 мільйона тонн, на 420,4 мільйона доларів;
- олії соняшникової – 226,9 тисячі тонн на 203,1 мільйона доларів;
- кукурудзи – 774,5 тисячі тонн на 137,4 мільйона доларів;
- ячменю – 524,8 тисячі тонн на 89,7 мільйона доларів;
- м’яса птиці – 39,9 тисячі тонн на 89,5 мільйона доларів.
Серед промислової продукції в структурі українського експорту переважали:
- руди та концентрати залізні – 2,51 мільйона тонн, на 201,4 мільйона доларів;
- напівфабрикати із заліза – 198,5 тисяч тонн на 99,9 мільйона доларів;
- прокат плоский – 139,7 тисяч тонн на 82,4 мільйона доларів;
- труби з чорних металів – 38 тисяч тонн на 54,6 мільйона доларів.