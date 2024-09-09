Агропродукція лідирує серед товарів експорту

Найбільше за вартістю Україна експортувала насіння ріпаку або кользи – на 421,3 мільйона доларів. За фізичним обсягом – руд та залізних концентратів. Їх експорт сягнув 2,5 мільйона тонн.

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Другий місяць поспіль експорт зростає завдяки ранньому старту збору врожаю та поліпшенню морської логістики. У серпні ми збільшили вантажообіг морським транспортом на 224,7 тисячі тонн або на 3,6% в порівнянні з липнем. Україна залишається гарантом продовольчої безпеки у світі. У серпні Україна поставила на зовнішні ринки більш ніж 2,2 мільйона тонн пшениці на 420,4 мільйона доларів. Після рекордних показників лютого 2024 року, це другий рекордний показник і за обсягом, і за вартістю з початку повномасштабного вторгнення,

– зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

В аграрному секторі Україна експортувала у серпні:

ріпаку – 878,9 тисячі тонн на 421,3 мільйона доларів;

пшениці – 2,24 мільйона тонн, на 420,4 мільйона доларів;

олії соняшникової – 226,9 тисячі тонн на 203,1 мільйона доларів;

кукурудзи – 774,5 тисячі тонн на 137,4 мільйона доларів;

ячменю – 524,8 тисячі тонн на 89,7 мільйона доларів;

м’яса птиці – 39,9 тисячі тонн на 89,5 мільйона доларів.

Серед промислової продукції в структурі українського експорту переважали: