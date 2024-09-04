Експорт кукурудзи до Індії зріс

У 2023/24 маркетинговому році експорт української кукурудзи до Індії різко зріс, досягнувши з початку 2024 року й до серпня понад 400 тисяч тонн. Завдяки цьому Україна стала одним із провідних постачальників кукурудзи на індійський ринок.

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Подібний сплеск востаннє спостерігався у 2019 році, але перспективи подальших постачань залишаються невизначеними.

Наприкінці серпня продавці пропонували українську кукурудзу за ціною близько 240 доларів за тонну CIF Індії, що не влаштовує покупців, які орієнтуються на рівень близько 230 доларів за тонну CIF. Вони очікують, що з появою врожаю кукурудзи харіф на індійському ринку у вересні – жовтні попит на українську кукурудзу може відновитися у грудні – січні,

– коментує брокер Atria Brokers Дора Бернардині.

Зростання попиту Індії на імпорт кукурудзи пояснюється наміром збільшити використання кукурудзи для виробництва етанолу у 2024 році до рекордних 1,1 мільйона тонн проти 32 тисяч тонн у 2023 році, що є значним стрибком після багаторічної відсутності попиту, за даними FAS USDA.

Зверніть увагу! У лютому 2024 року Agricensus повідомив, що українська кукурудза отримала більше шансів на індійському ринку після того, як Індія у листопаді 2023 року послабила вимоги до імпорту зернових з України, включно з кукурудзою, додавши Україну до списку країн, де не використовуються фуміганти з метилбромідом на зерні.