Україна відправила зерно нужденним країнам Африки

Після того, як кукурудза прибуде, її разом з іншими продуктами використає Всесвітня продовольча програма для роздачі соціально вразливим категоріям місцевого населення. Українська кукурудза дозволить ВПП підтримати їжею близько 200 тисяч людей у Мозамбіку та 900 тисяч людей у Малаві впродовж 3 місяців.

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Ця відправка стала можливою завдяки щедрим донорським внескам Швеції, Нідерландів, Франції, Південної Кореї та Португалії.

Представники Мінагрополітики України, Всесвітньої продовольчої програми та посольства Франції відвідали початок завантаження судна в одному з чорноморських портів. За словами заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Маркіяна Дмитрасевича Україна вдячна урядам країн донорів за підтримку програми ініційованою президентом Зеленським Grain from Ukraine.

Ми всі спільно робимо велику роботу, яку нам треба продовжувати в наступні роки. Вдячні нашим Збройним силам за те, що безпекова ситуація в Чорному морі дозволяє нам спільно робити цю роботу для народів країн, які цього насправді найбільше потребують, –наголосив Маркіян Дмитрасевич.

Він також висловив щиру вдячність уряду Франції, офісу ВПП та урядам країн-донорів, таких як Португалія, Корея, Швеція, Нідерланди та Італія за співфінансування відправленого зерна та вклад у велику спільну справу.