Спека та посуха поставила Африку на межу виживання

Південноафриканські країни до початку 2025 року потребуватимуть історично високих обсягів продовольчої допомоги. Мережа систем раннього попередження про голод Fews Net, оцінює, що ці потреби на 50% більші, ніж у неврожайний сезон 2023/2024 року.

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Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) ще на початку серпня повідомила, що шукає 290 000 тонн кукурудзи, зокрема з Мексики та України, в межах наймасштабніших заходів реагування на посуху у Південній Африці. Рекордно високі температури в середині вегетаційного періоду на початку цього року знищили величезні площі основної харчової культури країн регіону – кукурудзи.

Африку врятує лише імпорт

За даними Fews Net, південноафриканським країнам, які борються з наслідками найбільшої за сто років посухи, доведеться імпортувати щонайменше 3 мільйони тонн кукурудзи, що призведе до зростання цін на продовольство.

Тоді як кілька країн перебувають у процесі укладання контрактів на імпорт кукурудзи з міжнародних ринків, особливо в Південній Америці, обмежена пропозиція на регіональному ринку призводить до завищених цін на кукурудзу,

– говорять у звіті організації.

Так, у Малаві та Зімбабве, наприклад, ціна на зерно кукурудзи вже приблизно на 130 – 150% вища за середню для цієї пори року.

Важливо Україна входить до числа найбільших виробників і експортерів кукурудзи у світі навіть під час повномасштабної війни. З березня 2022 року і до кінця липня 2024 року наша країна експортувала 62,22 мільйона тонн цієї зернової культури. Це найвищий показник з усіх видів агропродукції.

На початку серпня Українська зернова асоціація погіршила прогноз врожаю кукурудзи з 25,5 мільйона тонн до 23,4 мільйона тонн (у 2023 році – 29,6 мільйона тонн).

УЗА вважає, що в новому сезоні врожай кукурудзи зменшиться через потенційне скорочення посівних площ та посушливий період у низці регіонів. Водночас потенційний експорт може становити близько 20,5 мільйона тонн (цього сезону експорт очікується на рівні 26 мільйонів тонн).