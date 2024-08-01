Причини здорожчання кукурудзи

Не дивлячись на те, що минулого тижня температури в Україні опустилися до нормальних, опади все одно були нерівномірними, тому в багатьох регіонах запаси ґрунтової вологи залишаються низькими. Це призводить до висихання рослин та погіршення стану посівів сої та кукурудзи.

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Протягом тижня закупівельні ціни на кукурудзу нового урожаю з доставкою в порт у жовтні-листопаді виросли ще на 3 – 5 доларів за тонну до 180 – 185 доларів за тонну СРТ, що незначно перевищує рівень минулого року. Їх підтримує зростання експортних цін на фуражну пшеницю до 180 доларів за тонну СРТ-порт внаслідок дефіциту пропозицій з боку аграріїв.

Прогнози щодо експорту кукурудзи

За даними Держмитниці, у 2024/25 маркетинговому році (станом на 29 липня) Україна експортувала 1,47 мільйона тонн кукурудзи (1,1 мільйона тонн за цей же період торік).

Грудневі ф'ючерси на кукурудзу в Чикаго за тиждень впали на 0,7% до 162,3 доларів за тонну (-2,2% за місяць, -25% за рік) на тлі сприятливої погоди та активного експорту з США.

За даними NASS USDA, у США на 28 липня урожай у стадії тесту сформований на 30% посівів кукурудзи, що на 8% перевищує середній 5-річний показник. Кількість посівів кукурудзи у доброму або відмінному стані за тиждень збільшилася на 1% до 68% (55% торік). Експорт кукурудзи з США у 2023/24 маркетинговому році сягнув 46,66 мільйона тонн, що на 34% випереджає темпи 2022/23 маркетингового року і до кінця сезону (31 серпня) значно перевищить прогнозовані USDA 47,7 мільйона тонн.

За оцінками AgRural, в Бразилії на 28 липня кукурудза другого урожаю зібрана на 91% площ (55% торік), що дозволяє наростити експорт та посилює конкуренцію на світовому ринку.

Протягом тижня на біржі в Парижі серпневі ф'ючерси на кукурудзу впали на 1,8% до 217,25 євро за тонну, а листопадові – на 4,3% до 208 євро за тонну або 192,1 доларів за тонну, що на 14% поступається рівню минулого року.

Все це найближчим часом посилить тиск на ціни чорноморської кукурудзи.