Чому поляки не пропускають українську малину

Загальний обсяг продукції, яку не пропустили складає 228 тонн, повідомляє IJHARS. Так, у липні – серпні до країни не пустили майже 125 тонн української малини.

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Зокрема, 12 липня відділення інспекції у Любліні ухвалило рішення про заборону ввезення до Польщі 1,2 тонни замороженої малини з України, 25 липня – 21 тонни, 20 серпня – 42 тонн, 24 серпня – 20,24 тонни, 28 серпня – 20,16 тонни, 30 серпня – 20,24 тонни.

Вже у вересні заборонено ввезення майже 103 тонни замороженої малини з України (5 вересня – 41,2 тонни, 11 вересня – 40,7 тонни, 17 вересня – 21 тонни).

Головні претензії інспекторів до продукції – наявність цвілі, личинок комах та незвичний колір.

Важливо Крім того, у липні – серпні Інспекція з питань сільського господарства та якості харчових продуктів Польщі заборонила ввезення з України понад 70 т пшона, 22 т льону, 12,26 т морозива, 1,17 т напоїв та майже 40 т гречки.