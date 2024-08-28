Ціни на малину у Польщі нижчі за рівень рентабельності

Польські виробники заявляють, що в закупівлі малини зафіксовано значне падіння закупівельних цін. Вони зауважують, що зараз за кілограм малини вони отримують від 6,5 до 7 злотих (70 – 75 гривень). Це нижче рівня рентабельності. Аграрії побоюються, що закупівельні ціни падатимуть далі.

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Це кілька тисяч тонн – так припускають виробники. Останнім часом спостерігалося значне зниження закупівельних цін, що явно спричинене імпортом з України. Це велика проблема для наших виробників – навіть коли українська малина не йде напряму до Польщі. Ягоди зі Сходу йдуть в інші країни,

– заявив Сильвестр Дзєвульський з Люблінської сільськогосподарської палати.

Виробники аргументують, що Польща не може конкурувати з Україною на міжнародному ринку, оскільки собівартість виробництва там значно нижча. Українці не зобов'язані відповідати суворим екологічним стандартам ЄС.

Уведення лімітів залежить від нашої влади. Принаймні так вважають виробники. Цей продукт має доповнювати наш ринок, а не знищувати його. У нас є низка служб на кордоні, які повинні перевіряти всі транспорти, а не вибірков,

– зазначає Дзевульський.

На думку польських аграріїв, система контролю за товарами, які надходять до Польщі, досі не працює. Фермери не виключають, що повернуться до протестів після завершення польових робіт.