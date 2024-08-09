Перекупники скидають ціну до мінімуму

Тижнем раніше перекупники пропонували ціни в районі 50 – 60 гривень за кілограм для невеликих виробників, що еквівалентно 1,2 – 1,5 долара США за кілограм. Цього ж тижня максимальна ціна малини вже становить близько 40 гривень за кілограм, або трохи менш як 1 долар США.

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Аналітики передбачають, що буквально за кілька днів ціна на малину впала майже на третину. Водночас на ринку зберігається тенденція падіння цін.

Важливо Виробники малини природно незадоволені цією ситуацією. Деякі з них пропонують бойкотувати перекупників і продавати малину безпосередньо на підприємства. Також лунають заклики заблокувати всі під’їзди до підприємств із заморожування, щоб перекупники не могли постачати малину, і самим безпосередньо домовлятися про ціну із заморозчиками. Однак поки що далі закликів у соцмережах обурення не йде і жодних реальних акцій протесту фермери не організовують.

Ціни на малину у супермаркетах

Ціни у популярних супермаркетах України різняться, втім не дуже суттєво. Втім, майже скрізь ціна за кілограм варіюється в межах 400 гривень за кілограм.

В Auchan 250 грам малини коштують 104 гривні / Скріншот з сайту auchan.ua

В Сільпо 250 грам малини коштують 114 гривень / Скріншот з сайту silpo.ua