В Україні триває активне збирання врожаю

У Міністерстві аграрної політики та продовольства оприлюднили нові дані щодо збору врожаю 2024 року. В Україні вже намолочено 44,5 мільйона тонн нового врожаю, який зібраний на площі 12,5 мільйона гектар.

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Важливо Загалом в Україні зібрано 31,9 мільйона тонн зернових, 11 мільйонів тонн олійних та 1,7 мільйона тонн цукрового буряку.

пшениці – обмолочено на площі 4,9 мільйона гектар, намолочено 22,3 мільйона тонн;

– обмолочено на площі 4,9 мільйона гектар, намолочено 22,3 мільйона тонн; ячменю – обмолочено 1,41 мільйона гектар, намолочено 5,5 мільйона тонн;

– обмолочено 1,41 мільйона гектар, намолочено 5,5 мільйона тонн; гороху – обмолочено на площі 212,2 тисячі гектар, намолочено 465,3 тисячі тонн;

– обмолочено на площі 212,2 тисячі гектар, намолочено 465,3 тисячі тонн; кукурудзи – обмолочено 514,5 тисячі гектара, намолочено 2,4 мільйона. тонн;

– обмолочено 514,5 тисячі гектара, намолочено 2,4 мільйона. тонн; проса – обмолочено 68,2 тисячі гектар, намолочено 132,0 тисячі тонн;

– обмолочено 68,2 тисячі гектар, намолочено 132,0 тисячі тонн; гречки – обмолочено 66 тисячі гектар, намолочено 99,4 тисячі тонн;

– обмолочено 66 тисячі гектар, намолочено 99,4 тисячі тонн; ріпаку – обмолочено 1 265,9 тисячі гектар, намолочено 3,4 мільйона тонн насіння;

– обмолочено 1 265,9 тисячі гектар, намолочено 3,4 мільйона тонн насіння; соняшнику – обмолочено 2,4 мільйона гектара, намолочено 4,9 мільйона тонн насіння;

– обмолочено 2,4 мільйона гектара, намолочено 4,9 мільйона тонн насіння; сої – обмолочено 1,3 мільйона гектар, намолочено 2,6 мільйона тонн насіння.

По валовому збору зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини – 4,1 мільйона тонн, Полтавщини – 2,4 мільйона тонн та Вінниччини – 2,3 мільйона тонн.

По урожайності попереду аграрії Хмельниччини з показником 63,4 центнера з гектара, Івано-Франківщини – 58,6 центнера з гектара та Буковини – 57 центнерів з гектара.