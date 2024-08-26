Держава підтримує вітчизняних виробників техніки та аграріїв

Міністерство економіки повідомляє, що 90,9 мільйона гривень виплатили уповноважені банки аграріям за програмою часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва. Держава компенсує 25% від вартості техніки. Відповідні накази Мінекономіки затвердило протягом трьох місяців дії програми державної підтримки.

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Зокрема, компенсацію отримали:

за квітень – троє аграріїв (понад 220 тисяч гривень),

за травень – 93 аграрії (понад 18,6 мільйона гривень),

за червень – 204 сільгосптоваровиробники (майже 72,2 мільйона гривень).

Вцілому за три місяці дії програми 300 сільгосппідприємств придбали 460 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на 435,5 мільйона гривень.

Заступник міністра економіки Андрій Телюпа нагадав, що на 2024 рік в держбюджет на програму компенсацій за придбану вітчизняну техніку закладено 1 мільярд гривень. Він закликав сільгоспвиробників та виробників техніки долучатися до програми, яка є частиною політики "Зроблено в Україні".