Шахраї готують схеми проти аграріїв
На сьогодні, в тому числі через соціальні мережі, масово поширюються шахрайські схеми, де аграріям пропонують за окрему плату зареєструвати в Державному аграрному реєстрі заявку на отримання бюджетної субсидії,
– говорять у міністерстві.
Читайте також Кабмін затвердив спеціальну субсидію для певної категорії аграріїв: хто її отримає
Крім того Мінагрополітики заявляє, що подання заявки на отримання бюджетної допомоги абсолютно безкоштовне. Право на державну компенсацію має кожен сільгоспвиробник, зареєстрований в ДАР, і який відповідає критеріям тієї чи іншої бюджетної програми.
У відомстві додають, що будь-які пропозиції щодо "допомоги" за окрему плату – це шахрайство, про яке необхідно повідомляти правоохоронні органи.
У Кабміні затвердили спеціальну субсидію для аграріїв прифронтових районів
- Кабінет міністрів затвердив спеціальну субсидію для фермерів, які працюють у зоні бойових дій.
- Субсидія надається сільгосптоваровиробникам, які господарюють на територіях можливих або активних бойових дій.
- Сільгосптоваровиробники отримають допомогу відповідно до зони бойових дій: 1000 гривень на гектар у зоні можливих дій та 2000 гривень у зонах активних дій.
- Державна допомога буде надаватися на безповоротній основі у межах бюджетних призначень на поточний рік.
- Заявки на субсидію можна буде подавати в Державному аграрному реєстрі з 10 вересня по 25 вересня 2024 року.