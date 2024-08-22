Шахраї готують схеми проти аграріїв

На сьогодні, в тому числі через соціальні мережі, масово поширюються шахрайські схеми, де аграріям пропонують за окрему плату зареєструвати в Державному аграрному реєстрі заявку на отримання бюджетної субсидії,

– говорять у міністерстві.

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Крім того Мінагрополітики заявляє, що подання заявки на отримання бюджетної допомоги абсолютно безкоштовне. Право на державну компенсацію має кожен сільгоспвиробник, зареєстрований в ДАР, і який відповідає критеріям тієї чи іншої бюджетної програми.

У відомстві додають, що будь-які пропозиції щодо "допомоги" за окрему плату – це шахрайство, про яке необхідно повідомляти правоохоронні органи.

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