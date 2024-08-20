Кому будуть виплачувати субсидію
Кабінет міністрів ухвалив постанову №938 про спеціальні субсидії аграріям. Вони насамперед розраховані на тих, чиї землі опиняться або вже є у зоні бойових дій.
Читайте також Втрати агровиробників від ударів по портах України сягнули 1,5 мільярда доларів
Фінансову допомогу отримають сільгосптоваровиробники, які проводять господарську діяльність на територіях можливих бойових дій; активних бойових дій; активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.
Так, державну допомогу у розмірі 1000 гривень з розрахунку на 1 гектар оброблюваних угідь, засіяних/засаджених сільськогосподарськими культурами під урожай поточного року отримають сільгосптоваровиробники, які провадять сільськогосподарську діяльність у зоні можливих бойових дій.
Допомогу у розмірі 2000 гривень з розрахунку на 1 гектар оброблюваних угідь, засіяних/засаджених сільськогосподарськими культурами під урожай поточного року отримають товаровиробники, які провадять сільськогосподарську діяльність у зоні активних бойових дій та активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.