Кому будуть виплачувати субсидію

Кабінет міністрів ухвалив постанову №938 про спеціальні субсидії аграріям. Вони насамперед розраховані на тих, чиї землі опиняться або вже є у зоні бойових дій.

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Фінансову допомогу отримають сільгосптоваровиробники, які проводять господарську діяльність на територіях можливих бойових дій; активних бойових дій; активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Важливо Бюджетні кошти надаватимуться отримувачам на безповоротній основі в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на поточний рік.

Так, державну допомогу у розмірі 1000 гривень з розрахунку на 1 гектар оброблюваних угідь, засіяних/засаджених сільськогосподарськими культурами під урожай поточного року отримають сільгосптоваровиробники, які провадять сільськогосподарську діяльність у зоні можливих бойових дій.

Допомогу у розмірі 2000 гривень з розрахунку на 1 гектар оброблюваних угідь, засіяних/засаджених сільськогосподарськими культурами під урожай поточного року отримають товаровиробники, які провадять сільськогосподарську діяльність у зоні активних бойових дій та активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Важливо Заявки можна буде подавати в Державному аграрному реєстрі. Орієнтовний термін приймання заявок – з 10 вересня по 25 вересня 2024 року.